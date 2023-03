1 Joey Kelly fährt gerne Mountainbike und ist – wie hier 2022 in Hamburg – auch schon beim Albstadt-Bike-Marathon mitgefahren. Foto: Georg Wendt/dpa

Im „Capitol“ erzählt Joey Kelly, Extremsportler und Musiker, in seinem Filmvortrag „No Limits“, was seine Glückshormone zum Fließen bringt und wie er es schlafend schafft, seine Leistungsfähigkeit zu stärken – Albstadt kennt er schon vom Bike-Marathon.









Joey Kelly, der als Extremsportler längst genauso bekannt ist wie als Mitglied der Kelly-Family, kommt am Samstag, 18. März, nach Albstadt: Im „Capitol Filmpalast“ präsentiert er seinen Filmvortrag „No Limits – wie schaffe ich mein Ziel: privat, beruflich, sportlich?“ und berichtet darin über Niederlagen und Erfolge, über den Wert von Teamarbeit und macht Mut, „den eigenen Weg gestärkt zu gehen“, wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erzählt. Die Besucher erwarten atemberaubende Bilder jener Landschaften, die Kelly laufend oder mit dem Mountainbike durchquert hat.

Schon vor 6 Uhr an jedem Morgen tut der Dauerläufer etwas für seine Durchblutung

Außerdem berichtet er von einem seiner Erfolgsgeheimnisse: seinem „Bemer“: Allabendlich vor dem Einschlafen und morgens, schon vor 6 Uhr – Kelly ist Frühaufsteher – schaltet er das Gerät ein, das die Durchblutung der Kapillaren fördert, die 76 Prozent des menschlichen Blutkreislaufes ausmachen. „Man schläft besser, was für mich sehr wichtig ist, denn ich arbeite viel und habe immer Tausend Dinge im Kopf“, sagt der 50-Jährige, von dem der Satz überliefert ist: „Hätte ich meinen Sport nicht so aktiv betrieben, hätte ich die Kelly Family nicht überlebt.“

Mit „Over the Hump“ kam die Hysterie

Das viele Reisen durch die USA und Europa, wo die Familie auf den Straßen gesungen hat, bis 1994 mit dem Album „Over the Hump“ ihr großer Durchbruch kam und eine wahre Hysterie unter den Fans auslöste, haben Joey Kellys Jugend geprägt, in der er schon früh mit Kickboxing begonnen hatte.

Seit Mitte der 1990er-Jahre steigerte er seine sportliche Leistung, lief Marathon, nahm an Iron- und Ultraman-Rennen teil, hat die Atacama-Wüste in Chile in 36:15 Stunden durchquert und bei bis zu minus 40 Grad am Wettlauf zum Südpol teilgenommen – aber auch schon am Albstadt-Bike-Marathon, an den er sich gerne erinnert: „Die Landschaft ist wunderschön und alles war top organisiert.“

Baden-Württemberg hat er durch die Vorfahren seiner Mutter selbst im Blut

Deshalb freut er sich auch besonders auf den Tag in Albstadt – „vor allem auf die Menschen“, denn Bayern und Baden-Württemberger mag der Wahl-Bonner „noch ein bisschen mehr“ als alle anderen: „Sie sind so fleißig und ordentlich!“, sagt Kelly und lacht – es amüsiert und freut ihn, dass Vorfahren seiner Mutter, die in den USA geboren wurde, aus Manheim stammten.

Hat er sein erstes Mountainbike in Albstadt gekauft?

Dass er sein erstes Mountainbike, wie kolportiert wird, in Albstadt gekauft haben soll, verweist er in den Bereich der Mär, kann sich an sein erstes Kinderfahrrad aber noch bestens erinnern: „Meine Eltern haben mir ein gebrauchtes geschenkt, weil wir uns damals kein neues leisten konnten.“

Die zwei mal acht Minuten auf der Bemer-Matte aber leistet er sich – trotz engem Terminplan – täglich: „Dadurch habe ich mehr Energie, kann den Tag im Kopf durchgehen.“ Zubehör-Geräte für die Intensiv-Behandlung spezieller Körperteile nutzt er aber bisher nicht: weil er „das Glück habe, dass mir mein Körper bisher noch nie Probleme bereitet hat – ich habe mir nur mal die Hand und das Schlüsselbein gebrochen“.

Vom Pferd auf den Menschen gekommen

Entdeckt hat er den Bemer, weil seine Frau und seine Tochter die große Matte für ihre Pferde nutzen, und war erstaunt, „dass es das auch für Menschen gibt“. Sein gutes Körpergefühl zieht Joey Kelly aber auch aus dem Sport: Als Musiker auf der Bühne seien es mehr die Seele und der Anblick der Fans, die seine Endorphine, die Glückshormone, zum Fließen brächten. „Im Wettkampf ist es die Erleichterung, eine harte Strapaze hinter sich zu haben – aber auch der Stolz darauf, es geschafft zu haben.“ Im Capitol-Filmpalast wird er viel zu erzählen haben.

Bemer-Jubiläum

Das 25-jährige Bestehen

der Firma Bemer wird am Samstag, 18. März, von 12 bis 17 Uhr im Capitol Filmpalast in Ebingen gefeiert. Dort sind Firmen aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Tiergesundheit, Heilpraktiker und der Tierosteopath Andreas Schaaf versammelt und informieren die Besucher über ihre Angebote. Außerdem haben Besucher Gelegenheit, das Bemer-System zu testen.

Joey Kelly

ist ab 13 Uhr mit seinem Vortrag „No Limits“ vor Ort, gibt danach Autogramme und steht für Fragen und Fotos zur Verfügung. Stephan Salscheider von „Skyder“ moderiert.

Eintrittskarten

gibt es für 20 Euro bei Petra Janssen, Telefon 0174/31 51 446, und Jutta Schuler-Edel, Telefon 0172/24 60 156. An der Tageskasse kostet der Eintritt 23 Euro.