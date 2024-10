Jörg König geht in Rente: Eine Institution nimmt Abschied vom Kurhaus Bad Herrenalb

Jörg König geht in Rente

1 Das Kurhaus wird Jörg König sicher hin und wieder vermissen. Foto: Winnie Gegenheimer

Nach fast zehn Jahren hört Jörg König als Hausmeister des Kurhauses auf. Er erinnert sich.









Fast ein Jahrzehnt war Jörg König Hausmeister im Bad Herrenalber Kurhaus. Eine Tätigkeit, die keine Fünf-Tage-Woche und keinen regelmäßigen Feierabend kennt. Aber dafür jede Menge Abwechslung. Seit vergangenem Monat ist König in Rente – sozusagen. Seine langjährigen Kolleginnen, Ildiko Breckner und Helene Lick, dürfen ihn immer noch was fragen. Ansonsten „ist er raus“, wie es der 64-Jährige formuliert. Und das mit wenig Wehmut: Mit der Verwaltung gab es am Ende „leichte Ungereimtheiten“.