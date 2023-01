1 Das Jockey-Outlet verlässt den bisherigen Standort im Citypark an der Neustraße und zieht in das ehemalige Geschäft von Spielwaren Strobel am Kauflandkreisel um. Foto: Stopper

Wieder leert sich ein Laden im Hechinger City-Park. Der Outlet-Store von Jockey-Outlet-Store zieht aus, bleibt aber Hechingen erhalten. Neuer Standort wird das Geschäft beim Kaufland-Kreisel sein, in dem bislang Spielwaren-Strobel untergebracht war.















Hechingen - Strobel hat bekanntlich zum Jahresende geschlossen. Der Vertrag hätte erneuert werden müssen, was das Inhaber-Ehepaar Strobel aber nicht wollte. Zum einen wird das Geschäfts-Umfeld im Spielzeug-Einzelhandel angesichts von Online-Handel und Discounter-Konkurrenz immer schwieriger. Zudem hielten die Inhaber auch aus Altersgründen den Zeitpunkt für gekommen, ihr Geschäft zu schließen.

Dass Jockey Interesse an dem Laden haben könnte, klang damals schon durch, denn im Citypark an der Neustraße gab es einige Spannungen mit dem Vermieter, der EJL. Gründe für Unzufriedenheit mit dem Vermieter gab es wohl mehrere. Einer davon: die Heizung. Als es Anfang Dezember so bitterkalt war, fiel die wohl aus, und der Ersatz erwies sich als wenig tauglich.

Betroffen war nicht nur Jockey. Das Damenmodegeschäft Hallhuber hat etwa wegen der defekten Heizung bis heute geschlossen. "Wir arbeiten dran, baldmöglichst wieder für Sie da zu sein", steht auf einem Papierblatt an der Eingangstür.

Betroffen war nicht nur Jockey. Das Damenmodegeschäft Hallhuber hat etwa wegen der defekten Heizung bis heute geschlossen. "Wir arbeiten dran, baldmöglichst wieder für Sie da zu sein", steht auf einem Papierblatt an der Eingangstür.

EJL will ihre Pläne für Gebäudekomplex bekannt geben

Jockey hat für sich jedenfalls die Reißleine gezogen und den Umzug in die Hechinger Unterstadt in die Wege geleitet. Ob im Februar, März oder noch später dort eröffnet wird, steht wohl noch nicht genau fest. Im Citypark an der Neustraße dürfte es dann noch ruhiger werden als jetzt bereits. Di Lucia ist bereits Ende des vergangenen Jahres ausgezogen, das ehemalige Wunderwerk steht leer. Was die EJL mit dem Gebäudekomplex plant, wird sie am Dienstagmittag nun in einer Veranstaltung im Hechinger Rathaus bekannt geben.