Foto: Daimler Truck Holding AG/Daimler Trucks and Buses Communications

Daimler Truck trauert um seinen Finanzvorstand. Jochen Goetz kam am Samstag unerwartet ums Leben. Er wurde nur 52 Jahre alt. Manager des Dax-Konzerns äußern sich tief betroffen über den Unglücksfall.

Der Finanzchef des Lkw-Herstellers Daimler Truck, Jochen Goetz, ist tot. Der Manager sei „plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben“, teilte der Dax-Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Goetz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder.

Vorstandschef Daum: „Goetz hat Daimler Truck gelebt“

„Der Tod von Jochen Goetz ist für Daimler Truck ein riesiger Verlust, menschlich wie beruflich“, sagte der Vorstandschef von Daimler Truck, Martin Daum. Und weiter: „Jochen Goetz hat Daimler Truck gelebt und geliebt – und wir werden ihn im Vorstand und in der gesamten Belegschaft in großer Dankbarkeit in Erinnerung behalten: als wertvollen Menschen und als hochgeachteten Kollegen.“

Fassungslosigkeit beim Dax-Konzern

Auch Aufsichtsratschef Joe Kaeser zeigte sich bestürzt: „Wir trauern um einen großartigen Manager und Menschen. Seiner Familie gehört unsere aufrichtige Anteilnahme.“ Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht würdigte Goetz als „langjährigen Wegbegleiter und vertrauenswürdigen Ansprechpartner, einen Freund.“ Brecht weiter: „Der Tod von Jochen Goetz lässt uns fassungslos und tief betroffen zurück.“

Goetz war seit dem 12. Juli 2021 Mitglied des Vorstands bei Daimler Truck und in dieser Rolle verantwortlich für Finanzen und Controlling, für den Einkauf von Nichtproduktionsmaterial und Dienstleistungen sowie für IT.