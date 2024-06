Der Mangel an Ausbildungsinteressenten entwickelt sich zu einem ernsthaften Problem, das sich zunehmend auf verschiedene Branchen in der Region auswirkt.

Unter anderen die Hotellerie und Gastronomie sowie das Lebensmittelhandwerk sind von diesem Zustand erheblich betroffen.

Hilfe soll jetzt auch der Blick in andere Länder bringen.

Lesen Sie auch

Allianz zur Fachkräftesicherung

Die Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg ist das Netzwerk zur Fachkräftesicherung für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Arbeitskreis „Indonesische Azubis für SBH“ unter dem Lead der regionalen Wirtschaftsförderung lädt im Namen der Organisatoren alle interessierten Betriebe der Hotellerie, Gastronomie sowie des Lebensmittelhandwerks zu einer Informationsveranstaltungen am 16. Juli beim Hahn-Schickard-Institut in Villingen ein.

Bei dieser Veranstaltung wird das Rekrutierungsprojekt durch die Projektleitung vorgestellt; die Teilnehmenden erfahren, wie indonesische Auszubildende langfristig zur Stärkung ihrer Teams beitragen können. Es stellen sich regionale Betriebe mit Erfahrungswerten vor, die bereits junge Indonesierinnen und Indonesier ausbilden.

Diese Basis zählt

„Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die jungen Indonesierinnen und Indonesier sehr gut in den Ausbildungsbetrieben ankommen“, so Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Wifög SBH als Partnerin der FKA SBH. „Indonesien ist ein Land mit einer Bonusdemographie – viele junge Menschen sehen keine Perspektive in der Heimat und eine tolle Chance im dualen Ausbildungssystem und in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg“, erläutert Nurul Aini, Leiterin des Rekrutierungsprojektes, weiter.

Neben der regionalen Wirtschaftsförderung wird das Projekt unterstützt durch die Wirtschaftskammern, die Arbeitsagentur Rottweil – Villingen-Schwenningen, die Kreishandwerkerschaft Donau-Neckar und das Welcome Center.

Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit der Fachkräfteallianz SBH in direkten Austausch zu treten.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten: https://www.eventbrite.com

Eine Allianz für Fachkräfte

Die Fachkräfteallianz

Ins Leben gerufen wurde die Initiative um