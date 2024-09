Jobs im Zollernalbkreis: Derzeit sind knapp 5000 Menschen ohne Arbeit

„Wie jedes Jahr machen sich die Sommerferien und das Ende schulischer und betrieblicher Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Zwar endete im August für mehr als 1540 Menschen die Arbeitslosigkeit. Aber 1870 Menschen mussten sich im August arbeitslos melden, davon 720 aus Erwerbstätigkeit und 510 nach Ausbildung oder Ende einer Qualifizierungsmaßnahme“, meldet die Arbeitsagentur. Die Zahl der Arbeitslosen im Zollernalbkreis und im Kreis Sigmaringen sei deshalb auf 7930 gestiegen. „Das sind rund 340 mehr als vier Wochen zuvor.“

370 neue Stellen haben die heimischen Unternehmen gemeldet

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit um 4,5 Prozent sei etwas geringer als der Zuwachs im Landesschnitt um 5,5 Prozent. „Im Zollernalbkreis sind derzeit 4940 Menschen ohne Arbeit, im Landkreis Sigmaringen sind es 2990.“

„Die Entwicklung im August ist saisonüblich. Der Arbeitsmarkt kann in diesem Monat traditionell die zu Beginn der Haupturlaubszeit und am Ende eines Ausbildungsjahres steigende Zahl an Arbeitsuchenden nicht vollständig aufnehmen“, erläutert Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit. „Dies gilt übrigens für alle Arbeitsagenturen in Baden-Württemberg. Die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen vier Wochen im ganzen Land gestiegen, bei uns aber etwas weniger“, erklärt Traber weiter.

„370 neue Stellen meldeten die heimischen Unternehmen dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen im August. Das sind rund 70 weniger als im Juli“, heißt es weiter.

Es lohnt sich, vermeintlich Schwächeren eine Chance zu geben

Insgesamt habe die Agentur seit Jahresbeginn mehr als 3740 Stellenangebote erfasst, davon seien derzeit noch rund 2540 frei. „Einen Teil ihres Bedarfes an Arbeits- und Fachkräften können unsere heimischen Betriebe durch die Übernahme ihrer Auszubildenden decken. Immer wieder zeigt sich, dass es sich dabei auch lohnt, vermeintlich schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben“, stellt Traber fest.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im August habe zu etwas höheren Arbeitslosenquoten mit Steigerungsraten zwischen 0,1 und 0,3 Prozentpunkten in den einzelnen Geschäftseinheiten geführt. Die Quote liege in Balingen bei 3,7 Prozent, in Hechingen bei 4,1 und in Albstadt bei 5,5 Prozent.

„Für den Zollernalbkreis ergibt das eine Quote von 4,5 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent. Für den gesamten Agenturbezirk beträgt die Arbeitslosenquote damit 4,2 Prozent, und sie ist um zwei Zehntel niedriger als der Landesschnitt.“

Mit Beginn des Ausbildungsjahres geht der Anteil jugendlicher Arbeitsloser zurück

Den prozentual stärksten Zuwachs sei im August in der Gruppe der jungen Arbeitslosen bis 25 Jahre zu verzeichnen gewesen. Im Vergleich zum Vormonat sei ihre Zahl um 14,9 Prozent gestiegen. „Derzeit sind 910 Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, 120 mehr als vor vier Wochen. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres geht üblicherweise der Anteil jugendlicher Arbeitsloser wieder zurück“, wird weiter mitgeteilt.

Sogar für einen Ausbildungsbeginn ist es noch nicht zu spät

Weiterhin gute Nachrichten gibt’s vom Ausbildungsstellenmarkt: „Ende August gibt es zwar noch 250 Bewerberinnen und Bewerber, die bisher keinen Ausbildungsplatz oder eine passende Alternative in der Tasche haben. Dem stehen aber rund 1220 freie Ausbildungsplätze gegenüber. Selbst für einen Ausbildungsbeginn in diesem Jahr ist es demnach noch nicht zu spät“, wird mitgeteilt.

Das heißt also: Jugendliche könnten sich immer noch bewerben – und sollten dabei auch offen sein für ein breites Spektrum beruflicher Möglichkeiten, falls es mit dem eigentlichen Traumberuf nicht klappe.