1 Polizei, Bundeswehr und Co. - für verschiedenste Berufe trägt man eine Uniform. Was es sonst noch zu beachten gibt, erfahren Teilnehmer beim Berufsinformationszentrum. Foto: Berufsinformationszentrum

Berufe in Uniform sind gefragt – und oftmals an ganz andere Bedingungen geknüpft als Tätigkeiten in anderen Branchen. Das Berufsinformationszentrum widmet ihnen deshalb eine eigene Veranstaltung.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Am Mittwoch, 11. Mai, informieren Vertreter der Bundes- und Landespolizei, der Bundeswehr und des Zolls im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Rottweil über alles Wissenswerte rund um die Berufe in Uniform.

Einstellungsberater helfen weiter

Wer sich vorstellen kann, beruflich für die Sicherheit des Landes zu sorgen, kann sich in dieser Veranstaltung über die Anforderungen, Einsatzmöglichkeiten, Einstellungsvoraussetzungen und Eignungstests ein umfassendes Bild machen. Die Vorträge werden von den Einstellungsberatern der Bundespolizei Freiburg, Volker Gleichfeld, des Polizeipräsidiums Konstanz, Ulrike Widmann, der Bundeswehr, Markus Bayer sowie Michael Waldvogel vom Zoll präsentiert.

Die Kurzvorträge starten jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr.

Nach den Vorträgen haben die Teilnehmer noch die Möglichkeit, sich mit den Karriereberatern eingehender zu unterhalten und gemeinsam mit ihnen die Einsatzfahrzeuge auf dem Parkplatz der Polizei in Rottweil in Augenschein zu nehmen.

Die Anmeldung zur Veranstaltung ist mit Angabe der vollständigen Kontaktdaten und Angabe der gewünschten Vortragsuhrzeit bis spätestens 10. Mai möglich. Einfach eine E-Mail an rottweil-villingen-schwenningen.biz@arbeitsagentur.de senden. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Regelungen. Das Mitbringen einer Corona-Schutzmaske wird erbeten. Treffpunkt ist das Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Marxstraße 12 in Rottweil.