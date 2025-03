„Jobs for Future“ in Schwenningen

1 Hauptmann Andreas Wendel (links) mit einigen Interessierten auf der „Jobs for Future“ in Schwenningen. Foto: Leroy Behrens

Die Karrieremesse „Jobs for Future“ in Schwenningen zieht auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher an. Besonders die Stände der Bundeswehr und des Handwerks stoßen auf großes Interesse und bieten spannende Einblicke in vielfältige Berufsperspektiven.









