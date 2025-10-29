„Jobfit100“: Warum Studios in Balingen Wellpass & Co. verlassen – und neu durchstarten

Volle Kursräume, aber kaum Einnahmen: Studios in Balingen kündigen den großen Firmenfitness-Plattformen die Zusammenarbeit – und starten mit „Jobfit100“ eine regionale Alternative.
Es birgt eine gewisse Besonderheit, Melanie Freudenmann, Patrick Sickinger und Andreas Moser an einem Tisch zu sehen. Alle drei kommen aus einem anderen Fitnessstudio, alle drei sitzen seit langer Zeit in der jeweiligen Chefetage und haben viele Jahre gegeneinander gearbeitet. Doch jetzt, an einem Freitagmittag im Herbst, trinken sie Cappuccino, lachen zusammen und sprechen ganz offen darüber, künftig gemeinsame Sache zu machen.