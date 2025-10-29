„Jobfit100“: Warum Studios in Balingen Wellpass & Co. verlassen – und neu durchstarten

Es birgt eine gewisse Besonderheit, Melanie Freudenmann, Patrick Sickinger und Andreas Moser an einem Tisch zu sehen. Alle drei kommen aus einem anderen Fitnessstudio, alle drei sitzen seit langer Zeit in der jeweiligen Chefetage und haben viele Jahre gegeneinander gearbeitet. Doch jetzt, an einem Freitagmittag im Herbst, trinken sie Cappuccino, lachen zusammen und sprechen ganz offen darüber, künftig gemeinsame Sache zu machen.

Ein selbsterklärter Feind

Denn der selbsterklärte Feind, das weiß das Trio inzwischen, sitzt anderswo.Freudenmann leitet zusammen mit Katrin Priester das „Move and Shine“ in der Rosenfelder Straße in Balingen, Sickinger das familiengeführte „Axis“ in der Klingenbachstraße und Moser feierte erst kürzlich sein Betriebsjubiläum beim „Injoy“ im Gewerbegebiet Bangraben. Schon vor drei Jahren hatte man sich im „Noahs“ getroffen und über eine Praxis gesprochen, von der die Studios inzwischen sagen, dass sie finanziell nicht mehr tragbar ist: die Zusammenarbeit mit sogenannten Firmenfitness-Anbietern wie „Wellpass“ oder „Hansefit“.

Kein festes Entgeld

Das Prinzip dahinter klingt zunächst vielversprechend: Statt nur jeden Monat Mitgliedsbeiträge einzeln einzuziehen, können sich Studios solchen Plattformen anschließen. Unternehmen können dann pauschale Verträge für ihre Belegschaft abschließen – und deren Mitarbeitende können mit nur einer Mitgliedschaft bei „Wellpass“ oder „Hansefit“ in beliebig viele teilnehmende Studios einchecken. Was für Arbeitnehmer nach Sport-Flatrate klingt, bedeutet für die Studios: Sie bekommen kein festes Entgelt pro Mitglied, sondern nur eine Vergütung pro tatsächlichem Besuch – einen sogenannten Check-in. Wie viel das ist, hängt offenbar vom Vertrag ab, doch meist liegt die Auszahlung bei einstelligen Beträgen pro Besuch. Dabei ist es egal, ob jemand nur kurz aufs Laufband geht oder Sauna, Aquakurs und Krafttraining nutzt: Am Ende steht die Pauschale von fünf bis zehn Euro. Zu wenig, sagen Freudenmann, Sickinger und Moser, um Studio, Personal und Angebote zu finanzieren. Und außerdem zu volatil, um langfristig planen zu können. Mitunter mussten die Studios Zuschläge pro Check-in verlangen, um teure Anwendungen wie etwa die Saunen auszugleichen.

Neue Plattform

Eine Lösung ist inzwischen gefunden: Alle Studios in Balingen haben sich zusammengetan und laut eigener Aussage dem bisherigen Anbieter „Wellpass“ gekündigt. Viele dieser Verträge laufen noch bis Sommer 2026. Aber nicht alternativlos: Freudenmann, Sickinger, Moser und Co. haben eine eigene Plattform namens „Jobfit100“ auf die Beine gestellt. Sie funktioniert ähnlich wie die genannten Anbieter: Unternehmen können sich auf „Jobfit100“ kostenlos registrieren. Arbeitnehmer können dann eine Mitgliedschaft bei einem der Balinger Studios auswählen, wodurch das Unternehmen eine Benachrichtigung erhält. Arbeitgeber wählen dann, wie viel Zuschuss der Arbeitnehmer zu seiner Mitgliedschaft bekommen soll, zum Beispiel 20 Euro. Den Rest zahlt das Mitglied, und der volle Betrag landet beim Studio. Keine Flatrate, aber eine gezielt geförderte Mitgliedschaft. „Die Studios haben ohnehin ihre eigenen Zielgruppen“, erklärt Sickinger. Ob Kraftprotz, Yoga-Liebhaber oder Feierabend-Jogger: In Balingen gebe es für jeden was.

Initiatoren selbstbewusst

Die Initiatoren geben sich dabei selbstbewusst. „Wir wissen, dass das eine gute Sache ist“, sagt Andreas Moser. Es gehe schließlich auch darum, die lokale Wirtschaft zu stärken und sich von Plattformen unabhängig zu machen, die nach Ansicht der Betreiber das Geschäft der Studios untergraben.

Eine schriftliche Anfrage unserer Redaktion blieb auch nach Ablauf der Rückmeldefrist seitens der Unternehmen „Wellpass“ und „Hansefit“ unbeantwortet. Unter anderem fragten wir nach konkreten Zahlen und Provisionen, die die Studios pro Check-in erhalten sollen, und wie die Unternehmen auf die geäußerte Kritik reagieren. Bis Redaktionsschluss lag uns keine Antwort vor.

Business-Lunch geplant

Jetzt also wollen die „Jobfit100“-Gründer die Firmen in Balingen ins Boot holen. Am 21. November planen sie dafür einen Business-Lunch im „Naboo“. Was, wenn niemand mitmacht? Davon ginge man weniger aus, antwortet das Trio unisono. „Es ist im Grunde auch ein Pionierprojekt“, sagt Moser, womöglich habe man Strahlkraft bis über die Kreisgrenzen hinaus. Und die Gesundheit der Mitarbeiter sei schließlich ein hohes unternehmerisches Gut, wenn nicht das höchste. „Die Mitarbeiter sind seltener krank, wenn sie fit sind“, wirft Sickinger ein, „Prävention ist daher das Gebot der Stunde!“

Auch deswegen ist bei „Jobfit100“ die Debeka an Bord. „Um Synergien zu nutzen“, sagt Sickinger. Man könne seitens der Debeka beraten werden. Es sei explizit keine Fusion, sondern mehr eine Verlinkung, um Mehrwerte zu schaffen. Vielleicht ist man sich deswegen so sicher, dass dieser Zusammenschluss mindestens innerhalb der Eyachstadt Früchte tragen wird. Patrick Sickinger jedenfalls trägt bereits ein Poloshirt mit dem gestickten Logo von „Jobfit100“. Und Melanie Freudenmann untermauert es verbal: „Es ist einfach ein geiles Ding für Balingen.“

Was ist Firmenfitness – und was ist „Jobfit100“?

Anbieter

Firmenfitness-Anbieter wie „Wellpass“ oder „Hansefit“ ermöglichen es Unternehmen, ihren Mitarbeitern eine vergünstigte Mitgliedschaft in Fitnessstudios zu finanzieren. Dabei schließen Firmen Rahmenverträge mit der Plattform ab, die Mitarbeitenden erhalten dann je nach Anbieter Zugang zu Tausenden teilnehmenden Studios. Die jeweiligen Studios aber erhalten im Gegenzug keine festen Mitgliedsbeiträge, sondern nur eine Vergütung pro Besuch – meist im einstelligen Eurobereich.

„Jobfit100“

Die neue Plattform „Jobfit100“ aus Balingen verfolgt ein anderes Modell: Unternehmen registrieren sich kostenlos, Mitarbeitende wählen ein teilnehmendes Studio vor Ort aus und erhalten dafür einen festen Zuschuss vom Arbeitgeber – den Rest zahlen sie selbst. Der volle Mitgliedsbeitrag geht direkt ans Studio. Die Plattform ist unter jobfit100.de online. Mit dabei sind bislang das „Axis“, „ProjectFit“, „Injoy“, „CleverFit“, „Move and Shine“, das Studio „Stark“, „Zone72“, „Real Power Bodyforming“, „Planet Eater“ und „Coach Natale“.