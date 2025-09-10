Jobchancen im Dreiland: Regionaler Arbeitsmarkt bietet auch Chancen

Die Abgeordneten Sarah Hagmann und Niklas Nüssle waren bei der Doppelspitze der Arbeitsagentur in Lörrach.

Kürzlich informierten sich die grünen Landtagsabgeordneten Sarah Hagmann (Lörrach) und Niklas Nüssle (Waldshut) bei der Doppelspitze der Bundesagentur für Arbeit in Lörrach, Jenniefer Schmucker und Jutta Hünenberger, über die Entwicklungen des Arbeitsmarktes in den Landkreisen Lörrach und Waldshut. Dabei kamen unter anderem grenzüberschreitende Aspekte der Arbeitswelt und der Wirtschaft zur Sprache, heißt es in einer Mitteilung.

Die durchaus volatile Wirtschaftssituation in Europa und Deutschland ist in der Region spürbar. So nehmen die beiden Geschäftsführerinnen wahr, dass viele Arbeitgeber bei Neueinstellungen eher vorsichtig agieren. Dennoch gäbe es viele dynamische Entwicklungen im Dreiländereck.

So sei der Landkreis Lörrach zum Beispiel sehr ausbildungsstark. Im Schnitt sind sechs Prozent der Mitarbeiter in einem Betrieb Auszubildende. Davon profitieren natürlich nicht nur die Betriebe auf deutscher Seite, sondern auch der Schweizer Arbeitsmarkt, der mit höheren Löhnen lockt.

Die beiden Geschäftsführerinnen beobachten zugleich, dass der höhere Schweizer Lohn für viele Arbeitnehmer nicht mehr das einzige Argument für die Wahl des Arbeitsortes ist.

Kinderbetreuung und gemeinsame Zeit

Insbesondere Väter und Mütter mit kleinen Kindern suchten nicht selten wieder einen Job auf deutscher Seite. In dieser Lebensphase rücken Aspekte wie gemeinsame Feiertage mit den Kindern in den Vordergrund. Diese Verschiebung der Prioritäten einiger Arbeitnehmer könnte eine Chance für die Wirtschaft der beiden Landkreise sein.

Ein Anreiz für Eltern wäre es, wenn es mehr und bessere Betreuungsangebote für ihre Kinder gäbe. Hierfür seien weiterhin mehr Kita-Fachkräfte nötig.

Direkteinstieg für Fachkräfte

Die beiden Abgeordneten Nüssle und Hagmann setzen sich deshalb weiterhin dafür ein, dass auch in den Landkreisen Lörrach und Waldshut der Direkteinstieg Kita angeboten wird.

Ein weiterer Aspekt des hiesigen Arbeitsmarktes sind grenzüberschreitende Berufsausbildungsmöglichkeiten, die am Oberrhein für Jugendliche bisher nur eine untergeordnete Rolle spielten. Nach dem Abkommen, das im Juli 2024 auf deutscher Seite ratifiziert wurde, kann der praktische Teil einer dualen Berufsausbildung in einem Betrieb im Partnerland wie in Frankreich oder der Schweiz absolviert werden.