Jobchancen im Dreiland: Regionaler Arbeitsmarkt bietet auch Chancen

Die Abgeordneten Sarah Hagmann und Niklas Nüssle waren bei der Doppelspitze der Arbeitsagentur in Lörrach.
Kürzlich informierten sich die grünen Landtagsabgeordneten Sarah Hagmann (Lörrach) und Niklas Nüssle (Waldshut) bei der Doppelspitze der Bundesagentur für Arbeit in Lörrach, Jenniefer Schmucker und Jutta Hünenberger, über die Entwicklungen des Arbeitsmarktes in den Landkreisen Lörrach und Waldshut. Dabei kamen unter anderem grenzüberschreitende Aspekte der Arbeitswelt und der Wirtschaft zur Sprache, heißt es in einer Mitteilung.