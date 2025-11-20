Jobbörse in Basel: Basler Industrienacht ermöglicht interessante Einblicke

Rund 50 Unternehmen in der Region Basel stellen sich im Rahmen der nächsten Industrienacht vor. Interessierte können sich über Arbeitsplätze informieren.
Nach vier Ausgaben seit 2022, dieses Jahr mit 16 000 Besuchern, lädt die Industrienacht am 24. April zu einem weiteren Streifzug durch die Arbeitswelten der Region ein. Es präsentieren sich Unternehmen aus diversen Branchen, von der Lebensmittelindustrie über die Logistik, Elektrotechnik und Life Sciences bis hin zur Architektur. Interessierte erfahren, wie Medikamente entwickelt, im großen Stil Güter umgeschlagen oder Gebäude „intelligent“ gemacht werden – und vieles mehr.