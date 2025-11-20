Jobbörse in Basel: Basler Industrienacht ermöglicht interessante Einblicke

Rund 50 Unternehmen in der Region Basel stellen sich im Rahmen der nächsten Industrienacht vor. Interessierte können sich über Arbeitsplätze informieren.

Nach vier Ausgaben seit 2022, dieses Jahr mit 16 000 Besuchern, lädt die Industrienacht am 24. April zu einem weiteren Streifzug durch die Arbeitswelten der Region ein. Es präsentieren sich Unternehmen aus diversen Branchen, von der Lebensmittelindustrie über die Logistik, Elektrotechnik und Life Sciences bis hin zur Architektur. Interessierte erfahren, wie Medikamente entwickelt, im großen Stil Güter umgeschlagen oder Gebäude „intelligent“ gemacht werden – und vieles mehr.

Besonders im Fokus stehen die Schweizerischen Rheinhäfen, eine wichtige nationale Drehscheibe für den Import und Export. Im Hafen Kleinhüningen geben Contargo, Rhenus Port Logistics, Swissterminal und Ultra-Brag Einblick in die eindrückliche Welt der Logistik. Im Hafen Birsfelden zeigt Delica, wie dort täglich große Mengen Kaffee hergestellt und verschifft werden. Den Warenfluss auf der Straße erleben die Teilnehmer bei Felix Transport in Arlesheim, den Güter- und Personentransport auf den Schienen bei SBB und BVB.

Im IWB-Werkhof wird derweil greifbar, wie unter dem Boden Strom, Wasser, Wärme und Daten zirkulieren. Erlebbar werden auch die vielen Facetten der Life Sciences. Roche, Novartis und Bayer – drei der weltweit führenden Pharmaunternehmen – ermöglichen einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Medartis, ein weltweit führendes Orthopädie-Unternehmen, präsentiert die Entwicklung und Produktion von Implantaten sowie ihr Anatomielabor.

Transportbranche bewegt die Welt

Zum ersten Mal an einer Industrienacht präsentieren sich zudem das Labor Rothen mitten in der Innenstadt und das junge Unternehmen ten23 health auf dem Rosental-Areal. „Die Transport- und Logistikbranche bewegt die Welt, das möchten wir erlebbar machen. Wir nehmen seit der ersten Industrienacht 2022 teil und zeigen die Vielfalt unserer Tätigkeiten: von der Planung über die Technik und den Fuhrpark bis hin zu den Menschen, die dahinterstehen. Besonders wichtig ist uns der Austausch mit angehenden Lernenden – wir möchten sie für die spannende Welt des Transports und der Logistik begeistern und aufzeigen, welche vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten unsere Branche bietet“, erklärt Fabian Felix, Geschäftsführer Felix Transport AG

Schulzimmer mit Berufswelt verbinden

„Die Industrienacht ist die willkommene Gelegenheit, das Schulzimmer mit der Berufswelt zu verbinden. Sie bietet immer wieder neuen Einblick in Unternehmen, Industrien, Berufe sowie allgemein den Werkplatz Basel und Umgebung. Das Erlebte kann später im Unterricht wiederholt aufgenommen werden und ist für die Schüler und die Lehrperson eine Horizonterweiterung. Gäbe es die Industrienacht noch nicht, müsste sie umgehend erfunden werden“, sagt Daniel Fasnacht, Lehrer Wirtschaft und Recht Gymnasium und FMS Muttenz. Die Besucher können auch in diverse Handwerkskünste eintauchen.