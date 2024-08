1 Nicole Hoffmeister-Kraut (zweite von links) zu Gast bei ESC Technical Service in Geislingen. Foto: Eyckeler

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut war zu Gast in Balingen und Geislingen. Dort hat sie sich ein Bild gemacht, wie das Job-Turbo-Programm im Zollernalbkreis gelingt.









Link kopiert



Mit dem Job-Turbo sollen Ukrainer und andere Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden – auch im Zollernalbkreis. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat sich am Dienstag in und rund um Balingen zwei Musterbeispiele angeschaut – aber auch ein großes Sorgenpaket an die Hand bekommen.