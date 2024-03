„Auf die Blaue“ auf einem österreichischen Lkw? Da staunten Ski-Urlauber aus Stuttgart nicht schlecht, als sie diesen Lastwagen auf der A7 auf ihrer Rückfahrt erblickten. Verantwortlich dafür ist Joachim Geiger aus Leinfelden-Echterdingen.

Der 59-Jährige arbeitet als Fahrer für die österreichische Lkw-Spedition Silo Melmer und ist seit dieser Saison glühender Fan der Blauen. „Zu Klinsmann-Zeiten schlug mein Herz noch für den VfB Stuttgart. Dann habe ich irgendwann das Interesse am Fußball verloren“, erzählt Geiger. Seine Frau Elke, die früher für die Kickers-Handballer aktiv war und von ihrem Mann als „blaues Urgestein“ bezeichnet wird, war es schließlich, die ihn überredete, mit ihr zu den Blauen zu gehen.

Geiger ist von Mannschaft und Stimmung begeistert

„Ich war in dieser Saison beim Hinspiel gegen Balingen auf der Waldau. Das hat mich so gefesselt. Die Mannschaft hat sich trotz Unterzahl zwei Mal zurückgekämpft. Und dann war da noch die tolle Stimmung im Stadion“, schwärmt er von seinem Comeback als Fußballfan auf der anderen Seite des Neckars. Seither steht er bei den Heimspielen im G-Block hinter dem Tor und feuert das Team von Mustafa Ünal an - „natürlich auch bei Auswärtsspielen“, so Geiger.

Vom Aufstieg ist der 59-Jährige derweil überzeugt. „Wenn sie so weiterspielen, dann wird es was“, erzählt er. Sollte es nicht klappen, könne es wegen der größeren Konkurrenz in den kommenden Jahren schwer werden. Aber daran möchte er nicht denken. Am Samstag fährt er mit seiner Frau erst mal nach Balingen, bevor er kommende Woche wieder in seinen Kickers-Lkw einsteigt und auf den Straßen Europas Werbung für seine Kickers macht.