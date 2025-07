Mit insgesamt 20 Platzierungen ist das JKA-Karate Dojo Calw eines der erfolgreichsten Dojos in Süddeutschland.

In Wildberg wurde unlängst die Südwestdeutsche Meisterschaft des Deutschen JKA-Karate Bundes ausgetragen. Für die Calwer Karateschule natürlich ein absolutes Heimspiel. Mit über 20 Athleten ging das Team an den Start.

Bei den Jüngsten ist unter anderem Lana Mikulcic hervorzuheben, die auf ihrem zweiten Turnier direkt im Kumite Einzel auf das Podest kletterte und mit dem dritten Platz nach Hause ging.

Lesen Sie auch

Arbeit trägt Früchte

Bei den Jungs zogen Jonas Loose und Damian Mazurkiewicz ins Finale ein. Jonas sicherte sich den zweiten Platz in Kata und den dritten Platz im Kumite. Damian lag mit dem dritten Platz in Kata knapp dahinter. Auch die Arbeit im Kata Team mit Dominic Mazurkiewicz trägt Früchte. Die Jungs sicherten sich den Vizetitel.

So schnitten die 14 bis 15-Jährigen ab

Die 14 bis 15-Jährigen haben schon angefangen, direkt einen draufzusetzen. In der Kata Disziplin der Violettgurte gelang Dominik Mülder und Alex Mazurkiewicz der Doppelsieg mit dem ersten und zweiten Platz. Im Kumite erreichte Alex zudem den dritten Platz.

Cayden An, der erstmals bei den 14 bis 15-Jährigen Braungurten antreten musste, ging wohl als jüngster Teilnehmer der Gruppe an den Start. Hier zeigte er seine ganze Erfahrung gegen die ältere Konkurrenz und holte sich in Kata den Titel und im Kumite Bronze.

Deutschlandweit bekannt

Der Calwer Kader der 16 bis 17-Jährigen ist inzwischen deutschlandweit bekannt und auf jeder Liste, auf der es um Titelfavoriten geht. Und sie wurden ihrem Ruf mehr als gerecht.

Daniel Donskov und Yanick Schefenacker waren beide schnell im Kata-Finale wiederzufinden, in dem Yanick Bronze und Daniel den Titel holte. Außerdem ließen die beiden mit Lukas Roller in der Kata Team Kategorie ab 18 Jahre nichts anbrennen und sicherten sich souverän den Titel.

Ein Calwer Finale

Melanie Groß und Jessie Eisel hatten beide einen sehr starken Tag. Am Ende standen sich beide im Kumite Finale gegenüber, welches Melanie für sich entscheiden konnte.

Im Kumite-Team wurde der Ausfall von Julia Groß durch Lena Link aus Karlsruhe kompensiert. Zusammen sicherten sich die Frauen den nächsten Titel.

Im Kumite-Team der Herren ging Yanick Schefenacker mit Freunden aus Tamm und Reichenberg an den Start. Auch dieses Gespann konnte den Titel gewinnen.

So lief’s bei den Erwachsenen

Bei den Erwachsenen holten Lukas Roller und Martin Keppler zusammen mit Jayden Afful aus Stuttgart im Kumite Team den Vizetitel. Die beiden Calwer teilten sich in der Einzeldisziplin außerdem den dritten Platz.

Auch David Gisy und Lukas Bodamer zeigten in Kata sehr gute Leistungen. Auch wenn Lukas Bodamer einen Athleten aus dem deutschen Nationalkader in die Schranken weisen konnte, hat es noch nicht ganz für das Finale gereicht.

Unsere Empfehlung für Sie Fußballbezirk Nordschwarzwald Spielpläne für die neue Saison sind da Der Fußballbezirk Nordschwarzwald veröffentlicht die Spielpläne der Bezirksliga, Kreisliga A und Kreisliga B für die kommende Saison.

Coach Steven Kaun resümiert: „Mit der Südwestdeutschen Meisterschaft geht das letzte Turnier vor der Sommerpause zu Ende. Natürlich sind wir mit dem Ausgang dieses Turniers mehr als zufrieden. Für einige Athleten steht im Sommer noch die Schwarzgurtprüfung an, ansonsten soll sich jeder erholen.“

Die Platzierungen der Calwer

Kata: 1. Platz Kata Team: Daniel Donskov, Yanick Schefenacker, Lukas Roller; 1. Plätze für: Daniel Donskov; Dominik Mülder, Cayden An. 2. Platz Kata Team: Jonas Loose, Dominic und Damian Mazurkiewicz; 2. Plätze für: Alex Mazurkiewicz; Jonas Loose; 3. Plätze für: Yanick Schefenacker; Damian Mazurkiewicz

Kumite: 1. Platz Kumite Team: Yanick Schefenacker mit Tamm und Reichenberg;

1. Platz Kumite Team: Jessie Eisel, Melanie Groß, Lena Link (Karlsruhe); 1. Platz: Melanie Groß; 2. Platz: Kumite Team: Lukas Roller, Martin Keppler, Jayden Afful (Stuttgart); 2.Platz: Jessie Eisel; 3. Plätze: Martin Keppler; Lukas Roller; Cayden An; Alex Mazurkiewicz; Jonas Loose; Lana Mikulcic.