Schöner Moment am Geroldsecker Bildungszentrum in Seelbach: Rektor Daniel Janka überreichte dem Lehrerpaar Andrea Butz-Gabelmann und Joachim Gabelmann jeweils eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg – unterschrieben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann – für 40 Jahre treu geleisteten Dienst in der Schule.

In seiner Laudatio, heißt es in der Mitteilung der Schule, würdigte Rektor Janka den stets unermüdlichen Einsatz der beiden sehr geschätzten Lehrkräfte für die Seelbacher Schule.

Kennengelernt haben sich die beiden gebürtigen Ortenauer der Mitteilung zufolge bei ihrer ersten gemeinsamen Stelle im Schuldienst in Stuttgart im Jahr 1989. Bei beiden sei jedoch nach kurzer Zeit der Wunsch gereift, in die Heimat zurückzukommen. So kehrten beide im Jahr 1998 mit ihren beiden Kindern in die Ortenau zurück und ließen sich in Seelbach nieder.

Während Joachim Gabelmann von 1998 bis 2003 zunächst an der Theodor-HeussWerkrealschule tätig war, kam Andrea Butz-Gabelmann bereits im Jahr 2000 an die Grund- und Werkrealschule Seelbach. Beide brachten sich voll und ganz in die Schulentwicklung der Seelbacher Schule und ab 2016 in das Geroldsecker Bildungszentrum sehr gewinnbringend ein, würdigt die Schule den Verdienst der beiden Lehrkräfte im Rahmen dieser besonderen Ehrung.