„Jetzt wollen wir alles“: Freiburger Finalträume – in der Europa League und im DFB-Pokal

Nach dem Halbfinal-Einzug in der Europa League träumt der SC Freiburg vom Endspiel. Zunächst geht’s national weiter – in der Liga und mit dem Halbfinale im DFB-Pokal.
Das Estadio Balaídos in Vigo war schon bis auf den Gästebereich leer, als die Spieler des SC Freiburg noch einmal auf den Rasen stürmten, um mit den Freiburger Fans den Einzug ins Europa-League-Halbfinale zu feiern. Festgehalten und verewigt sind diese Szenen auf den Social-Media-Kanälen des Vereins – und sicherlich auch in den Köpfen aller Beteiligten.