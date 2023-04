1 2021 legten die Schüler des Scheffel-Gymnasiums die Prüfungen in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark ab. Dieses Jahr kann das Abitur wieder vor Ort in der Mensa oder einem großen Klassenzimmer geschrieben werden. Foto: Schabel

Für 191 Lahrer Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien geht die Schulzeit in die finale Phase: die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen. Bevor es am heutigen Mittwoch mit dem Fach Biologie losgeht, gab es an den Schulen noch viel vorzubereiten.









Darauf haben die 191 Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien jahrelang hingearbeitet: das Abitur steht an. Den Auftakt der schriftlichen Prüfungen macht am heutigen Mittwoch das Fach Biologie. In drei gewählten Leistungsfächern müssen die jungen Erwachsenen schriftlich ihr Können unter Beweis stellen. Ein letztes Mal gelten dabei besondere Bedingungen aufgrund der Pandemie: 30 Minuten mehr Zeit bei den schriftlichen Prüfungen und eine Auswahloption bei den Aufgaben durch die Lehrer. Bei den Schulleitungen sorgt das für erhöhten Organisationsaufwand.

Clara-Schumann-Gymnasium: 53 Abiturienten beweisen am CSG dieses Jahr ihr Können. Die Zahl der Schüler sei mit den früheren Jahren vergleichbar, so Lehrerin Gerlinde Person-Weber, die auch Teil der Schulleitungsrunde ist. In Mathe, Englisch und Deutsch würden die meisten Schüler eine schriftliche Prüfung ablegen. „Zum ersten Mal haben vier Schüler ein Recht auf einen Nachteilsausgleich“, berichtet sie. Diesen Schülern stünde mehr Zeit zur Verfügung oder sie dürften auf einem Laptop schreiben. „Darauf gibt es natürlich kein Korrekturprogramm und auch keinen Internetzugang“, so Person-Weber. Für die regulären Prüfungen und die Prüfungen mit besonderen Bedingungen müsse alles gut vorbereitet werden. „Die Vorbereitungen stehen. Am Morgen vor der Prüfung gibt es wieder zu tun“, erklärte die Lehrerin am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Bevor die Schüler heute um 9 Uhr die Stifte in die Hand nehmen dürfen, ist es Aufgabe der Schulleitung, die Prüfungen auszudrucken und zu verteilen. Zugriff auf die Aufgaben erhalten die Schulen erst ein paar Stunden vor dem Start. „In manchen Fächern, etwa in Deutsch, dürfen die Lehrer Aufgaben für die Schüler auswählen“, so Person-Weber. Sie begleitet dieses Jahr selbst einen Deutsch-Kurs durch das Abitur. „Man schaut dann, mit welchen Aufgaben die Schüler am besten umgehen können“, erklärt sie. „Unsere Schüler sind jetzt angespannt, erwartungsvoll und ein wenig besorgt.“

Scheffel-Gymnasium: Hinweisschilder, Absperrungen und Zettel, die zum Leise-Sein auffordern – am Scheffel-Gymnasium waren die Vorbereitungen für die Prüfungen größtenteils schon am Montag getroffen. 64 Schüler wollen dort dieses Jahr die allgemeine Hochschulreife erlangen. 24 davon starten mit der Biologie-Prüfung in das Abitur. „Allmählich kommen wir wieder in unsere gewohnte Routine zurück“, erklärt die Schulleiterin Antje Bohnsack im Gespräch mit unserer Redaktion. Nachdem die Baumaßnahmen abgeschlossen seien, könnten die Schüler ihre Prüfungen dieses Jahr auch wieder vor Ort in der Mensa oder einem großen Klassenzimmer schreiben. Auch Corona beeinflusse die Abläufe nicht mehr. „Es gibt nichts mehr, worauf man achten muss. Unsere Schüler sind in diesem Jahr gut vorbereitet“, so die Schulleiterin. Die Abiturienten würden nun darauf hinfiebern, dass es endlich losgehe. „Sie sind wie die Rennpferde vor dem Start“, so Bohnsack. Neben Biologie stehen Deutsch und Gemeinschaftskunde am Scheffel-Gymnasium als schriftliche Prüfungsfächer besonders hoch im Kurs. „Die Aufregung vor der ersten Prüfung ist immer sehr groß. Danach kennen die Schüler die Abläufe.“ Der Job der Lehrer sei es nun, den Schülern die Sicherheit zu geben, dass sie bei der Vorbereitung alles gegeben hätten.

Max-Planck-Gymnasium: „Wir haben dieses Jahr 58 Abiturienten. Da wir in einigen Fächern mit anderen Schulen kooperieren, schreiben aber bis zu 100 Schüler bei uns ihre Prüfungen“, sagt Schulleiter Martin Ries. Auch er spricht von einem großen Organisationsaufwand im Vorfeld des schriftlichen Abiturs. So müssten, um Täuschungsversuche zu verhindern, extra Duden bereitgestellt und die Aufsichtspersonen über ihre Pflichten aufgeklärt werden. Bevor die Schüler das Gelernte zu Papier bringen, belehrt der Schulleiter sie über die Prüfungsvorschriften. „Da geht es dann darum, mit welchen Farben geschrieben werden darf, wann die Toilette benutzt werden darf und was bei einem Täuschungsversuch passiert“, so Ries. „Die Abiturienten sind jetzt nervös und auch froh, weil die Sache bald rum ist.“

Freie Evangelische Schule: „Unsere Schüler sind gut vorbereitet“, sagt Detlev Zimpel, der Bereichsleiter des Gymnasiums. Mit 16 Schülern trete dieses Jahr ein etwas kleinerer Abiturjahrgang als sonst die Prüfungen an. Das Angebot, in den Osterferien zu den Prüfungsthemen noch einmal Fragen zu stellen, habe keiner der Abiturienten angenommen. „Ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich optimistisch sind“, so Zimpel. Die Organisation vor den Prüfungen sei immer ein erheblicher Aufwand. Nachdem das Abiturpapier besorgt, Prüfungsprotokolle vorbereitet, Aufsichtspläne erstellt und Lehrkräfte eingeteilt wurden, könne es mit der Biologie-Prüfung losgehen.