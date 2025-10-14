Jetzt Tabellenführer: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell bleibt ungeschlagen

Eine ungewöhnliche Angriffsformation ohne Kreisläufer bereitet nur kurz Probleme: Die der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell feiert in Weissach den dritten Sieg im dritten Spiel.
SG Weissach – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 39:43 (19:21). Ein wahres Tor-Festival erlebten die Zuschauer der Landesliga-Partie zwischen der SG Weissach und der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell. Das bessere Ende erwischten die Handballerinnen von der Nagold, die nach 60 Minuten kämpferischer Leistung einen 43:39-Sieg bejubeln durften.