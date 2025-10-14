Jetzt Tabellenführer: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell bleibt ungeschlagen

SG Weissach – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 39:43 (19:21). Ein wahres Tor-Festival erlebten die Zuschauer der Landesliga-Partie zwischen der SG Weissach und der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell. Das bessere Ende erwischten die Handballerinnen von der Nagold, die nach 60 Minuten kämpferischer Leistung einen 43:39-Sieg bejubeln durften.

„Das war nicht unser schönstes Spiel“, resümierte HCL-Trainer Jürgen Kost nach dem Spiel, „aber wir haben über die volle Spielzeit füreinander gekämpft und uns damit die zwei Punkte verdient.“ Bereits vor dem Spiel hatte das Trainer-Duo der SG HCL seine Spielerinnen auf ein enges Spiel eingestellt – und auf das hohe Tempo der Gastgeberinnen.

Enges Spiel auf Augenhöhe

Die SG Weissach legte los wie die Feuerwehr und zog innerhalb der ersten sechs Minuten direkt auf 7:4 davon. Mehrere technische Fehler auf Seiten der SG HCL sorgten dafür, dass man zunächst also einem Rückstand hinterherlaufen musste. Zudem spielte die SG Weissach in einer eher ungewöhnlichen Angriffsformation, ganz ohne Kreisläuferin. In den nächsten Minuten gelang es der SG HCL, sich auf den Angriff einzustellen und auch das Tempospiel der Gegnerinnen frühzeitig zu unterbrechen. Nach dem 8:8-Ausgleich (12.) durch Isabella Micelotta entwickelte sich das erwartet enge Spiel auf Augenhöhe. Ärgerlich aus HCL-Sicht: Oftmals zwang man den gegnerischen Angriff durch gute Abwehrarbeit in ein Zeitspiel, kassierte dann aber noch einen sauber platzierten Schlagwurf in den Winkel. Dafür klappte der Angriff umso besser. Beinahe jedes Mal erspielte sich das Team aus dem Nagoldtal eine klare Chance heraus und verwertete diese erfolgreich.

Einen kühlen Kopf bewahrt

In die Halbzeit ging es für die SG HCL mit einem zwei Tore-Vorsprung . Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich spannend wie die erste. So richtig entschieden wurde die Partie erst in den letzten drei Minuten. Nachdem Sophia Kalmbach ihre SG Weissach mit einem Treffer wieder bis auf ein Tor herangebracht hatte (39:40, 58.), bewahrte die SG HCL einen kühlen Kopf. Franca Benz, Isabella Micelotta und Laura Imensek erhöhten auf den Endstand von 39:43.

HCL-Coach Torsten Kleinertz zeigt sich stolz auf sein Team: „Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung der Mannschaft. Wie sich jede einzelne bis zum Ende ins Zeug gelegt und die Mitspielerinnen motiviert hat, das war einfach stark.“

Der Sieg war schon der dritte aus drei Partien, wodurch die SG HCL in dieser frühen Saisonphase die Tabellenführung behält. Weiter geht es für die Mannschaft bereits am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen den HC Winnenden.

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: Sinah Maidorn und Hülya Uzuner (beide im Tor), Isabella Micelotta (11/4), Franca Benz (8), Melina Hesse (7), Annika Volkmer (5), Kim Gerisch (5), Laura Imensek (4), Lina Strecker (2), Johanna Bayer (1), Alisa Conzelmann, Simone Pühl.