Ins frühere Schuhhaus Kindle wird kein Schönheitssalon einziehen. Das erklärte die neue Inhaberin Asia Loodin am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Demnach seien „die Pläne für einen Lebensmittelmarkt mit Gastronomieangebot weiterhin aktuell“.

Wie berichtet, hatte zuvor eine Online-Annonce, in der Loodin Mieterinnen für einen Schönheitssalon in der Innenstadt sucht, für Verwirrung in Lahr gesorgt. Loodin war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen. Nun erklärte sie, dass der Salon nicht in der Marktstraße 33, sondern „in einem anderen Objekt“ geplant sei. Wo genau wollte sie auf Nachfrage aber nicht verraten.

Im Ex-Schuhhaus möchte sie weiterhin einen Lebensmittelmarkt aufbauen, „doch das braucht Zeit“, verdeutlichte Loodin. „Es soll alles Hand und Fuß haben.“ Einen Eröffnungstermin könne sie daher noch nicht nennen.

Anfang September hatte Loodin gegenüber unserer Redaktion einen „Supermarkt mit Mittagessen“ angekündigt, mit alltäglichen Nahrungsmitteln aus der Region, aber auch mit chinesischen, arabischen und türkischen Speisen. Damals war eine Eröffnung des Lebensmittelmarkts im November anvisiert.