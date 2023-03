1 Neben verschiedenen Gegenständen sind auch menschliche Überreste – hier der Schädel eines Mannes – gefunden worden. Foto: Burkhart Haus

Die archäologischen Funde, die Anfang März bei Erdarbeiten für ein neues Bauprojekt im Thumenauer Weg in Altenheim entdeckt wurden, sind jetzt beim Landesdenkmalamt. Zu den beiden uralten Gräbern hat unsere Redaktion weitere Details erhalten.









Was mit routinemäßigen Baggerarbeiten im Thumenauer Weg im Neurieder Ortsteil Altenheim begann, mündete in einen kleinen „Schätzefund“. Die Mitarbeiter des Bauunternehmens „Burkhart Haus“ aus Renchen stießen während Aushubarbeiten auf uralte Gegenstände – und menschliche Überreste. Diese wurden nach sorgfältiger Vermessung, Dokumentation und professionell angegangener Ausgrabung dann in die Restaurierungswerkstätten des Landesamts für Denkmalpflege gebracht.

Zwei Gräber: Auf Nachfrage unserer Redaktion ist von den zuständigen Experten noch einmal bestätigt worden, dass es sich bei dem Fund um Überreste von zwei Körperbestattungen handelt. „Das Grab einer vermutlich weiblichen Person wird aufgrund der Schmuckgegenstände – zwei Ohrringe aus Bronze und zwei Armreife aus einem fossilen Werkstoff, vielleicht Gagat –, in die Hallstattzeit datiert – also in die Zeit zwischen 850 bis 450 vor Christus“, sagt die Pressesprecherin des Landesamts für Denkmalpflege Josephine Palatzky. Das Grab einer männlichen Person datieren die Experten „eindeutig in die Merowingerzeit, wahrscheinlich um 600 nach Christus“. Sicher sind sie sich dabei aufgrund der Grabbeigaben – Gegenstände aus Eisen wie Schwert, Schildbuckel und ein Krug aus Ton. „Das Grab ist vermutlich ein Hinweis auf einen kleineren frühmittelalterlichen Friedhof des siebten oder achten Jahrhunderts nach Christus“, erklärt Palatzky unserer Redaktion.

Foto: Burkhart Haus

Möglicher Friedhof: Das hallstattzeitliche Grab – das der Frau – sei laut dem Denkmalamt der erste Befund dieser Zeitstellung auf Gemarkung Altenheim, „das heißt hier kamen noch nie Gräber oder Siedlungen dieser Zeitstellung zutage“, führt Palatzky weiter aus. Die Experten gehen davon aus, dass es sich auch dort um einen Friedhof handele. Das entdeckte Grab ist aber bislang der erste Hinweis darauf, weitere Funde habe es bis heute nicht gegeben.

Restaurierung: Aktuell befinden sich die Funde aus dem Thumenauer Weg in den Werkstätten der Restaurierung des Landesamts für Denkmalpflege. „Die hallstattzeitlichen Armringe sollen zunächst beprobt werden, um festzustellen, ob es sich um Gagat oder ein anderes kaustobiolithische Material handelt“, erklärt die Pressesprecherin unserer Redaktion. Denn auf Grundlage dessen könne entschieden werden, mit welchem Festigungsmittel die extrem austrocknungsempfindlichen Armringe nach der mechanischen Reinigung konserviert werden können. Damit soll letztlich verhindert werden, dass die Gegenstände beim Trocknen reißen und auseinanderplatzen. „Die Bronzeohrringe werden zunächst geröntgt, wie es für Metallfunde bei uns Standard ist“, erklärt Palatzky. Anschließend könnten die Ohrringe bis auf die ursprüngliche Originaloberfläche freigelegt und wenn nötig und möglich, Fragmente angeklebt werden. Die Eisenfunde, die bei dem Mann lagen, müssten nach dem Röntgen zunächst durch eine Entsalzung konserviert werden – „ein länger dauernder Prozess, bei dem die für die Objekte höchst schädlichen Bodensalze herausgewaschen werden“. Erst nach der Entsalzung werden die so konservierten Funde restauriert – „das heißt mit einem Mikrosandstrahlgerät freigelegt, gegebenenfalls geklebt, ergänzt oder andere Maßnahmen zur Erhaltung des Zustandes ergriffen.

Ausstellung: Nachdem die Funde fertig restauriert sind, werden sie dem Fundarchiv des Archäologischen Landesmuseums in Rastatt übergeben. „Von dort können sie für Ausstellungen oder zu Forschungszwecken ausgeliehen werden“, sagt Palatzky. Ob das Neurieder Heimatmuseum plant, die Funde auszustellen, wisse das Landesamt allerdings nicht.

Funde in Müllen

Auch in Müllen haben ab Februar 2019 Römerfunde Bauarbeiten im Gebiet „Bei der Kirche“ lahm gelegt. Unter anderem waren dort Münzen, Ziegel und Keramik aufgetaucht. Auch wurden die Überreste eines rechteckigen römischen Raumes mit Hypokaustheizung (römische Fußbodenheizung) entdeckt. Laut Denkmalamt hätte sich dort ein Gutshof befinden können. Im Sommer 2020 waren die Ausgrabungen beendet und die Erschließung konnte fortgesetzt werden.