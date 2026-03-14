Jetzt sind die Eltern gefragt: Ganztagsbetreuung stellt Ettenheim vor eine „riesige Aufgabe“

Die Ganztagsbetreuung sorgt in vielen Kommunen für Kopfzerbrechen – auch in Ettenheim. Nun müssen Eltern befragt und ein Bedarfsplan erstellt werden.
Mit Beginn des Schuljahres 2026/27 tritt bundesweit der stufenweise Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder in Kraft. Er betrifft im kommenden Schuljahr die Erstklässler, danach Jahr für Jahr eine Klassenstufe mehr. Der Rechtsanspruch umfasst sowohl die Betreuung an Schultagen wie auch in Ferien und an beweglichen Brückentagen. Nun legte Sandra Kaufmann vom Hauptamt der Stadt dem Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss (VKS) die Vorgaben dar. Demnach umfasst der Anspruch an 48 Wochen im Jahr acht Stunden Betreuung an fünf Werktagen pro Woche. Die Schulzeit ist dabei inbegriffen. Die Eltern, die für ihre Kinder dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, melden dies jeweils für das anstehende Schuljahr an. Die Kommune ist verpflichtet, ausreichende Betreuungsplätze bereitzustellen und für das erforderliche Personal Sorge zu tragen.