Jetzt rollen die Bagger: Neue Ringsheimer Kita „Dorfhopser“ soll 2027 den Betrieb aufnehmen

Der Bau der neuen Ringsheimer Kita „Dorfhopser“ beginnt. Mit Kosten von rund 3,1 Millionen Euro ist es das teuerste Einzelprojekt der Gemeinde seit 15 Jahren.
Bei Frühlingswetter konnte der Baubeginn für die größte Einzelinvestition Ringsheims der vergangenen 15 Jahre gefeiert werden: Mit dem symbolischen Spatenstich durch Bürgermeister Pascal Weber, Justizministerin Marion Gentges und Planer Tomas Mathis startet nun der Bau der neuen Kita „Dorfhopser“ inklusive drei Wohnungen, freut sich die Gemeinde in einer Mitteilung. Ingesamt 3,1 Millionen Euro sind für das Gesamtprojekt vorgesehen.