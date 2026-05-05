Jetzt Relegation: SG HCL verpasst Titel – und verabschiedet Trainer Kost

Einen Sieg mit mindestens acht Toren Vorsprung hätte die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell gebraucht, um Landesliga-Meister zu werden. Doch sie verliert sogar das Spitzenspiel.
SG Hirsau/Calw/Bad Liebenz. – HC Schmiden/Oeffingen II 27:33 (16:16). Für die Handballerinen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell stand das entscheidende Duell um die Meisterschaft in der Landesliga an. Vor einer gigantischen Zuschauerkulisse mit knapp 400 Fans hätten die Nagoldtalerinnen einen Sieg mit acht Toren Unterschied benötigt, um noch an der HC Schmiden/Oeffingen II vorbeizuziehen. Am Ende sicherten sich aber die Gäste mit einem 33:27-Sieg den Titel. Die SG HCL muss nun als Vizemeister am 14. Mai in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen.