Jetzt noch abstimmen: Das sind die Favoriten-Namen für das Wolfspaar im Nordschwarzwald

Murgi oder Enzo, Murgel oder Enja – mit welchen Namen soll das neue Wolfspaar im Nordschwarzwald künftig assoziiert werden? Hier geht’s zur Abstimmung.

Nach der großen Berichterstattung rund um den Hornisgrinde-Wolf, der nach knapp 180 Jahren als erster Wolf zum Abschuss freigegeben wurde, erhielt er den Namen „Grindi“. Im Nordschwarzwald ist seit Anfang April ein Wolfspaar unterwegs. Die beiden sind bislang nur unter ihren wissenschaftlichen Bezeichnungen „GW852m“ (Rüde) und „GW4816f“ (Fähe) bekannt.

Unsere Redaktion stellte den Lesern die Frage: „Wie würden Sie die beiden Wölfe nennen?“ Unter anderem soll so in künftiger Berichterstattung schnell klar werden, um welchen Wolf es geht. Außerdem wird die Berichterstattung so leserfreundlicher.

Mehr als 150 Leser teilten ihre Vorschläge mit. Darunter einige „offensichtliche“ wie Remus oder Lupin. Aber auch Vorschläge wie Wolfgang und Wilma, Hänsel und Gretel, Romeo und Julia, Ping und Pong oder das bekannte Duo Bonnie und Clyde wurden in der Umfrage sowie in Kommentaren auf Instagram und Tiktok oft genannt.

Letztlich haben wir die am häufigsten genannten Namensvorschläge gesammelt, die nach Vorgabe mit dem Enztal und dem Murgtal in Verbindung gebracht werden können, da das Paar dort lebt.

Am Donnerstag, 30. April, steht der bundesweite Tag des Wolfes an. Bis 30. April (9 Uhr) können Leser nun für ihr Favoritenpaar abstimmen.