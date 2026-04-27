Jetzt noch abstimmen: Das sind die Favoriten-Namen für das Wolfspaar im Nordschwarzwald

Murgi oder Enzo, Murgel oder Enja – mit welchen Namen soll das neue Wolfspaar im Nordschwarzwald künftig assoziiert werden? Hier geht’s zur Abstimmung.
Nach der großen Berichterstattung rund um den Hornisgrinde-Wolf, der nach knapp 180 Jahren als erster Wolf zum Abschuss freigegeben wurde, erhielt er den Namen „Grindi“. Im Nordschwarzwald ist seit Anfang April ein Wolfspaar unterwegs. Die beiden sind bislang nur unter ihren wissenschaftlichen Bezeichnungen „GW852m“ (Rüde) und „GW4816f“ (Fähe) bekannt.