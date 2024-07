Die Stadt Lahr wartete am Donnerstag mit lang ersehnten, guten Nachrichten auf: Der See auf dem LGS-Gelände verliert kein Wasser mehr.

Der Stegmattensee wurde zur Landesgartenschau 2018 angelegt. Bis zur letztjährigen Sanierung verlor er über das natürliche Maß hinaus Wasser. Um das Niveau zu halten, mussten dauerhaft große Mengen nachgepumpt werden.

Es hatte sich herausgestellt, dass der aufgeschüttete Damm, der den See auf 670 Metern umgibt, durchlässig war. Bei den Sanierungsarbeiten wurde der umlaufende Damm nachgebessert, wie die Stadt mitteilt. Nach einer Überprüfung stehe nun fest: Der See ist dicht.

In einem selbstständigen Beweisverfahren vor dem Landgericht Offenburg wurden die Undichtigkeiten und damit die Mängel ebenso wie deren technische Verursachung durch Unternehmen, die am Bau beteiligt waren, festgestellt. Vor dem Landgericht Offenburg läuft ein Klageverfahren, Ziel der Stadt ist es, die Kosten der Seesanierung in voller Höhe erstattet zu bekommen.