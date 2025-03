1 Die Zulassungsstelle in Calmbach wird nicht mehr lange bestehen bleiben. Foto: Bernd Mutschler

Wer bislang sein Auto in Calmbach an- oder abmeldete, wird das nicht mehr lange tun können. Um Kosten zu sparen, folgte der Kreistag der Empfehlung des Verwaltungsausschuss. Einen Termin gibt es aber noch immer nicht. Und auch die Zukunft der Nagolder Niederlassung bleibt in der Schwebe.









45 941 Kunden haben die drei Kfz-Zulassungsstellen im Kreis Calw im vergangenen Jahr verzeichnet. Davon 21 798 in Calw, 17 784 in der Außenstelle Nagold und 6359 in der Außenstelle Calmbach.