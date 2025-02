Jetzt geht’s los: Startschuss für Rottweiler Mountainbike-Trail

Das Projekt, das durch eine Kooperation zwischen der Stadt Rottweil und dem Schneelaufverein ins Leben gerufen wurde, soll als zusätzliches Sportangebot eine Lücke im Rottweiler Freizeitangebot schließen, teilt die Stadt mit.

„Dieser Mountainbike-Trail ist ein großartiges Beispiel dafür, wie engagierte Vereinsarbeit und kommunale Unterstützung Hand in Hand gehen können, um etwas Besonderes für unsere Bürgerinnen und Bürger zu schaffen“, betonte Oberbürgermeister Christian Ruf im Rahmen des Spatenstichs.

„Ich danke dem Schneelaufverein herzlich für die Initiative und die Übernahme der Projektpatenschaft. Gemeinsam gestalten wir hier ein sportliches Angebot, das die Region bereichert und Mountainbiker begeistern wird.“

Von unten nach oben

Der Trail bietet mit seinen unterschiedlichen Streckenabschnitten ein passendes Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Die Planung und Umsetzung des Streckenbaus erfolgt in Eigenregie des Vereins, während die Stadt unterstützend als Partner an der Seite des Projekts steht.

Der Trail wird in drei Bauabschnitten umgesetzt. Zunächst steht der tiefer gelegene Abschnitt 1 am unteren Ende der Strecke auf dem Plan. Der Baufortschritt hängt von den Witterungsbedingungen ab, so dass ein genauer Eröffnungstermin für den ersten Streckenabschnitt aktuell noch nicht feststeht.

Baustart am Samstag

Doch die Begeisterung für das Projekt ist schon jetzt spürbar – und die Vorfreude darauf, bald die ersten Abfahrten auf dem neuen Trail zu erleben, steigt bei allen Beteiligten. Bereits am kommenden Samstag, 8. Februar, wird der Verein mit den Bauarbeiten loslegen, wofür er bereits kräftig auf seinen Social Media-Kanälen geworben hat. Denn für die Bike-Strecke, bei deren Bau der Schneelaufverein tatkräftig mithelfen will, ist jede Menge Muskelkraft gefordert. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz unterhalb der Firma Mahle (Primtalstraße).