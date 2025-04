Das erste Carsharing-Fahrzeug des Calwer Anbieters Deer steht bereits auf dem städtischen Parkplatz am Neuen Spital. Rottweils erstes Carsharing-Angebot ist damit an den Start gegangen.

Oberbürgermeister Christian Ruf und seine Mitarbeiter aus dem Rathaus ließen es sich nicht nehmen, bei der Inbetriebnahme des ersten Carsharing-Fahrzeugs der Firma DEER persönlich mit dabei zu sein.

Zwei Mitarbeiterinnen von Deer, der Marke mit dem grünen Hirsch, waren extra aus Calw gekommen, um das Fahrzeug am neuen Standort zu präsentieren.

„Die Stadt Rottweil freut sich, das nachhaltige Mobilitätsangebot der Stadt in Zusammenarbeit mit Deer am Nägelesgraben weiter auszubauen“, sagt Oberbürgermeister Christian Ruf, der sich vor Ort an der Ecke Nägelesgraben/Oberndorfer Straße vom neuen Angebot ein Bild gemacht hat.

Und so geht’s

„Ab sofort können alle in der Deer-App registrierten Bürgerinnen und Bürger die mobile Freiheit des Deer e-Carsharings genießen und so flexibel und nachhaltig von A nach B fahren“, so Renate Weisser und Ivana Matko von Deer. Die kostenlose Registrierung erfolgt über die „Deer e-Carsharing“-App oder über das Buchungsportal www.deer-mobility.de/hier-gratis-registrieren. Nach Verifizierung des Führerscheins wird die Nutzung freigeschaltet. Die Bedienung der Fahrzeuge läuft anschließend über die App.

Jede Fahrt mit einem der 1000 Deer e-Fahrzeuge im 30-Minuten-, Stunden-, Tages- oder Wochenend-Tarif kann innerhalb des Deer-Mobilitätsnetzes in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen an jeder der 1113 Ladepunkte an 410 Standorten beginnen und enden.

Dank des stationsflexiblen Modells sind auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich und das eigene Auto kann zuhause bleiben, Kosten werden gespart und die Umwelt geschont. Die sichere Reichweite des Autos für die nachkommenden Kunden ist ebenso gewährleistet, wie ein sicherer Parkplatz an der Ladesäule ohne Zusatzkosten. Weitere Infos zu den Tarifen gibt es unter: https://www.deer-mobility.de/unsere-tarife1882/

E-Ladestationen fehlen noch

Fertiggestellt werden auf dem neuen Parkplatz am Neuen Spital in den nächsten Wochen noch die E-Ladeinfrastruktur, die Erfassung der parkenden Autos mittels Kamerasystem und die Bepflanzung.

Info

Das Team

Deer GmbH steht bei Fragen telefonisch unter 07051/1 30 01 20 sowie per Mail an carsharing@deer-mobility.de zur Verfügung.

Erklärvideo e-Carsharing:

In diesen Erklärvideos wird der vollständige Buchungsvorgang sowie die Nutzung des Deer e-Carsharings anschaulich erläutert: https://www.deer-mobility.de/so-einfach-gehts/