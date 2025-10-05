Jetzt geht es um Krebs: 25 Jahre Medizin zum Anfassen in VS

Birgit Heinig
Was als Abenteuer begann, wurde zum Erfolgsformat mit fester Bühne im Programm.
Dass medizinische Themen ein so großes Publikum interessieren, das habe er sich vor 14 Jahren nicht vorstellen können, sagt Michael Hoyer. Diesmal geht es in der Neuen Tonhalle um Krebs. Als der Freundeskreis des Schwarzwald-Baar-Klinikums 2011 mit der Idee auf ihn zukam, statt Weltenbummler, Fotoreisende und Naturabenteurer Chefärzte auf die Bühne zu stellen, habe er gezögert, gibt der story-vs-Macher Hoyer zu. Wer würde sich denn einen Abend lang mit einem so unerfreulichen Thema wie Krankheit beschäftigen wollen?