Jetzt auch Schenkenzell betroffen: Wahlplakate beschmiert und zerstört

Zerstörte Plakate sind während des Bundestagswahlkampfs in diesen Tagen vielerorts zu finden. Nicht selten machen die Verursacher dabei auf illegale Weise ihrem Unmut über bestimmte Parteien Luft – in Schenkenzell sieht es allerdings mehr nach blinder Zerstörungswut aus: Unbekannte haben an einem Bauzaun nahe der St.-Ulrich-Kirche die Plakate von allen vier dort vertretenen Parteien beschmiert oder abgerissen.