Auch das Zentralklinikum in VS schreibt inzwischen kräftig rote Zahlen. Eine Mehrheit des Gemeinderates will erstmals den VS-Anteil am Millionen-Minus nicht übernehmen.

Der Jahresabschluss der Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH weist ein Minus von 9,7 Millionen Euro aus. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2023 schaffte es das Klinikum bislang – und anders als andere Krankenhäuser – schwarze Zahlen zu schreiben. Die Wende deutete sich bereits im Jahresabschluss 2023 an.

Da kam es dann aber mit einem Minus von 773 221 Euro bei einem Umsatz von rund 314 Millionen Euro nicht so schlimm wie erwartet. Aber für 2024 stellte Klinikums-Geschäftsführer Matthias Geiser damals einen Fehlbetrag in Höhe von 20 Millionen Euro in Aussicht. Das stellte sich dann so nicht ein. Aber ein Minus von 9,78 Millionen Euro ist auch ein großer Brocken. Insbesondere für die Träger des Krankenhauses: der Schwarzwald-Baar-Kreis (60 Prozent) und die Stadt VS (knapp 40 Prozent). Denn diese sehen sich vor der Aufgabe, die Hälfte des Fehlbetrages (5,6 Millionen Euro) aus ihren Haushalten aufzufangen.

Für die Stadt Villingen-Schwenningen ergäbe sich daraus eine Summe von 2,2 Millionen Euro. Davon sind 600 000 Euro Abschlagszahlung bereits geleistet. Auch dies hatte schon für Diskussionen im Gemeinderat gesorgt. Bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause am Mittwoch in der Neuen Tonhalle, stand auch der Jahresabschluss 2024 des Klinikums auf der Tagesordnung.

Dabei ging es auch um die Frage, ob die Stadt angesichts eigener finanzieller Engpässe ihren Anteil am Fehlbetrag in Höhe von 1,6 Millionen Euro mittragen will oder nicht. Denn gesetzlich vorgesehen ist, dass die Finanzierung Kreissache ist. „Wir haben den Standortvorteil und die Mitarbeiter – da muss man auch Verantwortung übernehmen“, fasste Oberbürgermeister Jürgen Roth seinen Standpunkt zusammen.

Klinikum als Standortvorteil

„Wir werden das Klinikum nicht im Stich lassen“, meinte Friedrich Bettecken (CDU). Das Millionenloch sei allerdings eine Situation, an die der Gemeinderat sich nicht gewöhnen wolle. Man sehe aber die Anstrengungen der Geschäftsführung, gegenzusteuern. Außerdem sei das Defizit nicht hausgemacht, sondern auch Folge einer mangelnden Finanzierung durch den Gesetzgeber, also Land und Bund. Die CDU-Fraktion wolle durch die Zustimmung zur Übernahme des VS-Anteils am Defizit ein Signal setzen, dass die Stadt weiter zum Klinikum halte. Diesen Standpunkt vertreten laut Ulrike Heggen ebenfalls die Freien Wähler.

„Wir stehen auch hinter dem Klinikum, aber es geht darum, wie die Kosten verteilt werden“, sagte Oskar Hahn für die Grünen. Die Haltung von CDU und Freien Wählern bezeichnete er als Symbolpolitik. Denn die Finanzierung sei über den Kreis gesichert – auch ohne den Anteil aus VS. Außerdem zahle die Stadt mittelbar über die Kreisumlage. Es gebe kein wirtschaftliches Argument für die Übernahme des Kostenanteils. „Und am Einfluss ändert sich auch nichts.“ Das bestätigte auf Nachfrage OB Roth. Falls die Stadt den Anteil am Fehlbetrag nicht übernimmt, sinken die Gesellschafteranteile von knapp 40 auf 37 Prozent. Stimmrechtsverluste im Aufsichtsrat des Klinikums seien erst ab der Senkung der VS-Gesellschafteranteile auf 25 Prozent möglich.

Keine Stimmrechtsverluste

„Wir müssen schauen, wo wir das Geld für unseren Haushalt zusammenbekommen“, mahnte Nico Schurr (SPD) und erinnerte an die Verteuerung des Essens in Schulen und Kitas. Diesen Beschluss hatte der Gemeinderat erst kürzlich getroffen.

„Wir setzen ein starkes Signal, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen“, sagte Frank Bonath (FDP). Und das bedeute beispielsweise ausreichend Kita- und Ganztagesbetreuungsplätze und einen leistungsfähigen ÖPNV. „Mit fehlen sachliche Argumente, warum wir den Fehlbetrag übernehmen sollen. Wir müssen schauen, dass wir als Stadt unsere Pflichtaufgaben erfüllen.“

Das sah dann eine Mehrheit des Gemeinderates so. Der Jahresabschluss erhielt einhellige Zustimmung, der Aufsichtsrat wurde entlastet. Aber: Der VS-Anteil auf den Fehlbetrag wird nicht übernommen. Dafür stimmte eine Mehrheit aus Grüne, SPD, FDP und die AfD. Die Beschlussempfehlung für die Übernahme von 1,6 Millionen Euro durch die Stadt erhielt 17 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.