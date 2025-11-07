Jetzt abstimmen: trekking-Award 2026 – Albstädter Traufgänge sind nominiert

Die Albstädter Traufgänge erfreuen sind bei Wanderern nach wie vor beliebt. Nun wurden die Premiumwanderwege für den trekking-award 2026 nominiert.

Die Traufgänge Albstadt stehen zur Wahl für den trekking-Award 2026. Das trekking-Magazin vergibt jährlich den trekking-Award für die beliebtesten Wanderwege und -regionen. Für 2026 sind die Traufgänge Albstadt in der Kategorie „Wanderregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ nominiert. Darüber informiert das städtische Tourismusbüro in einer Pressemitteilung.

„Ein Jahr der Jubiläen und Awards“, freut sich Oberbürgermeister Roland Tralmer. „Erst die Nominierung des Traufgangs Hossinger Leiter zu Deutschlands schönstem Wanderweg und nun eine weitere Nominierung für die gesamte Premium-Wanderregion der Traufgänge, das macht uns schon stolz.“ Tourismuschef Martin Roscher ergänzt: „Allein die Nominierungen bescheren uns enorm viel Medienecho und viele, zusätzliche Wandergäste. Das freut uns enorm und bestärkt uns in unserer Arbeit – wir sind weiterhin auf dem richtigen Weg. Und, wir hoffen auf zahlreiche Stimmen.“

Abstimmung online ab sofort möglich

Ab sofort kann online abgestimmt werden. Der schnellste Weg zur Abstimmung erfolgt über die städtische Homepage unter www.traufgaenge.de. Ein Pop-up Fenster leitet Traufgänge-Fans direkt zur Online-Wahl. Auch über die Social-Media-Kanäle der Stadt kommt man zur Abstimmung. Diese läuft bis zum 6. Januar 2026 und es gibt obendrein tolle Preise zu gewinnen.

Die Traufgänge in Albstadt wurden vom Deutschen Wanderinstitut als erste Premium-Wanderregion Baden-Württembergs ausgezeichnet. Auf den elf Rundwanderwegen kommen Wanderer in den Genuss spektakulärer Weitblicke und wunderschöner Natur. Ganz zu schweigen von den kulinarischen Betrieben an den Wanderwegen.