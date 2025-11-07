Jetzt abstimmen: trekking-Award 2026 – Albstädter Traufgänge sind nominiert

Die Albstädter Traufgänge erfreuen sind bei Wanderern nach wie vor beliebt. Nun wurden die Premiumwanderwege für den trekking-award 2026 nominiert.
Die Traufgänge Albstadt stehen zur Wahl für den trekking-Award 2026. Das trekking-Magazin vergibt jährlich den trekking-Award für die beliebtesten Wanderwege und -regionen. Für 2026 sind die Traufgänge Albstadt in der Kategorie „Wanderregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ nominiert. Darüber informiert das städtische Tourismusbüro in einer Pressemitteilung.