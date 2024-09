1 Noch bis 22. September ist eine Teilnahme möglich. Foto: Daniela Schneider

Der große Orts-Check für den Schwarzwald-Baar-Kreis und Trossingen läuft seit einer Woche. Schon 1000 Teilnehmer haben sich einige Minuten Zeit genommen, um die Fragen zur Lebensqualität in ihrem Ort zu beantworten. Doch je mehr Teilnehmer es sind, um so breiter wird das Stimmungsbild.









Was für ein Auftakt zur großen Umfrage unserer Redaktion, die mit 30 kurzen Fragen einschätzen will, wie gut es sich in den 20 Städten und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie in Trossingen leben lässt.