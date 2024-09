Jetzt abstimmen: Orts-Check: Tausende bewerten den Schwarzwald-Baar-Kreis

Kurz den QR-Code gescannt oder auf den Link getippt, schon öffnet sich der große Orts-Check zur Teilnahme. Wozu der ganze Aufwand? Die groß angelegte Umfrage ergibt ein großes Ganzes: ein Meinungsbild darüber, wie jene, die hier wohnen und leben, ihre Gemeinde und ihren Landkreis einschätzen. Wo sehen sie Handlungsbedarf? Was stinkt ihnen? Und was läuft schon richtig gut?

In 30 kurzen Fragen, auf die man intuitiv Antworten geben kann per Schieberegler am Tablet, Computer-Bildschirm oder dem Smartphone, verraten die Umfrageteilnehmer, wie gut es sich in den 20 Städten und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises und in Trossingen leben lässt.

Lesen Sie auch

Darüber hinaus können die Befragten auch ganz offen ihre Meinung zu ihrem Wohnort ins Zusatzfeld schreiben.

Die eigentliche Umfrage ist unterteilt in 13 Kategorien von der Familienfreundlichkeit über Sicherheit und Sauberkeit bis hin zum Gesundheitssystem oder den Immobilienpreisen. Das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten. Am Ende steht ein Stimmungsbild zu vielen Themen des öffentlichen Lebens.

Spannung steigt

Seit einigen Wochen ist der Orts-Check bereits online, jetzt läuft der Countdown. Nur noch bis Sonntag, 22. September, kann man mitmachen.

Dann wird es spannend: Profis werten die umfangreichen Daten aus – und weil das bis ins Detail geschieht, nimmt dieser Prozess einige Wochen Zeit in Anspruch. Nach Abschluss werden Entscheider aus der Region mit dem Ergebnis konfrontiert und befragt, welche Schlüsse und Konsequenzen sie aus dem Orts-Check ziehen. Ab dem 26. Oktober gibt es dann die große Berichterstattung auf zahlreichen Seiten für alle Leser: Welcher Ort hat wo seine Stärken, wo schwächelt er? Wie steht die eigene Gemeinde im Vergleich zu den anderen da?

Klar ist: Je mehr Interessierte mitmachen, desto breiter wird das Meinungsbild.

Jetzt mitmachen – Fragen und Antworten

Wo finde ich den Check?

Die große Umfrage ist unter schwabo.de/umfragesbk zu finden.

Wer kann abstimmen?

Beim großen Ortscheck für die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie Trossingen in Landkreis Tuttlingen kann sich jeder beteiligen, die Teilnahme steht allen Bürgern offen. Auch Interessierte aus der Umgebung können ihre Einschätzungen online abgeben.

Kostet das etwas?

Natürlich nicht, der Orts-Check ist komplett kostenlos.

Wie lange dauert das?

Um die 30 Fragen zu beantworten, reichen fünf Minuten aus.

Wie wird bewertet?

Ganz einfach über einen Schieberegler, an dem man seine Meinung von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) einstellen kann.

Muss ich persönliche Daten angeben, um mitzumachen?

Nein, die Umfrage läuft völlig anonymisiert. Wir sollten nur wissen, in welchem Ort im Landkreis die Teilnehmer leben, um die Ergebnisse ortsgenau auswerten zu können. Und das Alter sowie das Geschlecht der Teilnehmenden werden abgefragt.

Wo gibt es die Ergebnisse?

In einer großen Serie stellen wir die Ergebnisse für die einzelnen Orte und den gesamten Landkreis auf vielen Sonderseiten in der Zeitung sowie auch online vor.

Lohnt sich das Mitmachen?

Unbedingt! Zum einen bieten die Ergebnisse am Ende ein wichtiges Bild, wie wohl sich die Bürger in ihrem Ort fühlen. Und wir verlosen außerdem Preise.

Was gibt es zu gewinnen?

Als Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage verlosen wir unter allen Teilnehmern als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park mit Hotelübernachtung plus Tickets sowie zehn Einzelkarten.