Jetzt abstimmen: Hat Brigachtal wieder die Nase vorn?

Wo im Schwarzwald-Baar-Kreis lebt es sich am besten? Diese Frage können Leser beim großen Ortscheck beantworten. Doch wie ging die Abstimmung eigentlich in der ersten Runde aus?

2022 fand ein solcher Orts-Check schon einmal statt – mehr als 2500 Leser haben den Fragenkatalog beantwortet und ihr Voting abgegeben. In insgesamt 13 Kategorien konnten sie anhand dessen Stellung nehmen, wie sie ihre Kommune jeweils aufgestellt sehen: Sauberkeit, Sport und Vereine, Lebensqualität, Familie und Kinder, Sicherheit, Einzelhandel, Senioren, Verkehr, ÖPNV, Gastronomie, Digitalisierung, Energie und Klimaschutz, Gesundheitsversorgung und Immobilienmarkt. Profis werteten das Gesamtergebnis aus.

Doch wie sah das Ergebnis am Ende aus? Von zehn möglichen Punkten erzielten die Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis bei ihren Bewohnern im Durchschnitt 6,33 Punkte. Über diesem Durchschnittswert folgende Gemeinden: Absoluter Gewinner des Orts-Checks 2022 war die Gemeinde Brigachtal. Mit 7,56 Punkten räumte die Gemeinde die höchste Punktzahl ab, auf Platz zwei rangierte Königsfeld, auf Platz drei Tuningen. Dahinter lagen: Bad Dürrheim (6,85 Punkte), St. Georgen (6,82), Mönchweiler (6,80), Bräunlingen (6,73), Unterkirnach (6,68), Donaueschingen (6,65) und Hüfingen (6,42). Einige Gemeinden landeten in der Gesamtbetrachtung jedoch auch unter dem Durchschnittswert: Niedereschach (6,22), Dauchingen (6,09), Furtwangen (6,0), Schönwald (6,13), Vöhrenbach (5,92), Villingen-Schwenningen (5,91), Schonach (5,85), Triberg (5,72) und Gütenbach (4,55).

Das Gros der Umfrageteilnehmer war mit 42,1 Prozent zwischen 46 und 64 Jahre alt. Es nahmen etwa gleich viele Frauen (49,7 Prozent) wie Männer (49,1) teil, 0,2 Prozent der Teilnehmer gaben ihr Geschlecht mit „divers“ an. Die überwiegende Mehrheit der Umfrageteilnehmer war mit 66,4 Prozent verheiratet.

Gespannt sein darf man nun auf die Ergebnisse beim diesjährigen Orts-Check, bei welchem erstmals auch die Trossinger Bevölkerung für ihren Ort abstimmen kann. Noch bis zum 22. September können die Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis und Trossingen ihre Stimme abgeben.

Persönliche Einschätzung abgeben

Während die große Umfrage in der Region läuft, werden wir immer wieder über den Check berichten und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, damit noch mehr Appetit auf eine Teilnahme machen. Von daher unsere Bitte: Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre ganz persönliche Einschätzung abzugeben. Machen Sie mit, bewerten Sie Ihre Heimat – und zeigen Sie damit, wie wohl Sie sich in Ihrem Ort fühlen und was es vielleicht noch anzupacken gibt.

Jetzt mitmachen - Fragen und Antworten

Wo finde ich den Check?

Die große Umfrage ist unter schwabo.de/umfragesbk zu finden.

Wer kann abstimmen?

Beim großen Ortscheck für die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie Trossingen in Landkreis Tuttlingen kann sich jeder beteiligen, die Teilnahme steht allen Bürgern offen. Auch Interessierte aus der Umgebung können ihre Einschätzungen online abgeben.

Kostet das etwas?

Natürlich nicht, der Orts-Check ist komplett kostenlos.

Wie lange dauert das?

Um die 30 Fragen zu beantworten, reichen fünf Minuten aus.

Wie wird bewertet?

Ganz einfach über einen Schieberegler, an dem man seine Meinung von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) einstellen kann.

Muss ich persönliche Daten angeben, um mitzumachen?

Nein, die Umfrage läuft völlig anonymisiert. Wir sollten nur wissen, in welchem Ort im Landkreis die Teilnehmer leben, um die Ergebnisse ortsgenau auswerten zu können. Und das Alter sowie das Geschlecht der Teilnehmenden werden abgefragt.

Wo gibt es die Ergebnisse?

In einer großen Serie stellen wir die Ergebnisse für die einzelnen Orte und den gesamten Landkreis auf vielen Sonderseiten in der Zeitung sowie auch online vor.

Lohnt sich das Mitmachen?

Unbedingt! Zum einen bieten die Ergebnisse am Ende ein wichtiges Bild, wie wohl sich die Bürger in ihrem Ort fühlen. Und wir verlosen außerdem Preise.

Was gibt es zu gewinnen?

Als Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage verlosen wir unter allen Teilnehmern als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park mit Hotelübernachtung plus Tickets sowie zehn Einzelkarten.