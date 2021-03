1 Aktuell befinden sich 26 Personen mit Mutation noch in Isolation und täglicher Überwachung. (Symbolfoto) Foto: Oleksandra – stock.adobe.com

Die Zahl der Menschen, die sich mit einer Mutation des Coronavirus angesteckt haben, steigt auch im Kreis Freudenstadt kräftig an. Von Dienstag auf Mittwoch haben sich die dem Landratsamt gemeldeten Mutationsfälle mehr als verdoppelt.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Inzwischen wurden von den Laboren 53 Mutationen nachgewiesen. Davon handelt es sich in 50 Fällen um die britische und in einem Fall um die südafrikanische Variante. Bei zwei weiteren Menschen wird noch untersucht, um welche Varianten es sich handelt. Aktuell befinden sich 26 Personen mit Mutation noch in Isolation und täglicher Überwachung.

Zwei Todesfälle gemeldet

Außerdem wurden zwei weitere positiv getestete Verstorbene gemeldet. Es handle sich um Personen über 80 Jahre mit Vorerkrankungen, so das Landratsamt. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen erhöht sich damit auf 122. Am Mittwoch wurden sieben Neuinfektionen registriert. Die Personen wohnen in Bad Rippoldsau-Schapbach, Eutingen, Horb, Pfalzgrafenweiler, Grömbach und Freudenstadt (zwei). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen erhöht sich somit auf 3380.

Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 3120. 138 (plus vier) infizierte Menschen befinden sich in Isolierung. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) beträgt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag 31,3.