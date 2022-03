3 Marion und Ingmar Gerhardt wollten ihrer Tochter eine schöne Welt zeigen. Foto: Gerhardt

Von 2019 bis 2020 erfüllten sich Marion und Ingmar Gerhardt einen Traum: Sie erkundeten neue Länder, tauchten in andere Kulturen ein, lernten neue Menschen kennen. Nun geben sie in einem Vortrag Einblicke.















Link kopiert

Jettingen - Sie und ihr Mann haben sich über das Motorradfahren kennengelernt, waren auf dem Zweirad schon sechs Wochen in Thailand unterwegs. "Wir sind Weltenbummler", sagt Marion Gerhard lachend. "Wir wollten auf dem Landweg von Jettingen bis in den Oman fahren", fährt Marion Gerhardt fort. Geplant war die Reise auf dem Motorrad, auf unbestimmte Zeit. Doch das Paar wollte Kinder – und dieser Wunsch erfüllte sich im Jahr 2017. Also planten die beiden um. Die Motorräder wurden eingemottet, eine Testreise mit Kind und Wohnmobil unternommen, eine berufliche Veränderung abgewartet. Im April 2019 konnte es dann endlich losgehen, in einem Mitsubishi Pajero mit Dachzelt und einem roten Bobby-Car am Heck.

"Wir wollten möglichst viel Strecke mit dem eigenen Auto zurücklegen", erklärt Marion Gerhardt. Vom Motorradfahren sind es die beiden gewohnt, überall mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das Klima sollte mild sein, damit die Reise auch mit Kind gut zu meistern ist. Ihr Weg führte das Paar mit Kind durch Österreich, Slowenien, die kroatische Küste entlang. Dort erlebten sie einen "der schlechtesten Frühlinge überhaupt", erinnert sich die junge Mutter. "Es hat nur geschüttet, wir waren so enttäuscht." Übernachten im Zelt ging bei dem Wetter nicht, also verbrachten sie die meiste Zeit in Appartements und Bungalows. Ihr Weg führte sie weiter nach Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien und den Kosovo. "Wir kennen in fast jedem Land jemanden, der dort lebt", sagt Gerhardt lachend, "wir wurden mehr oder weniger von Bekannten zu Bekannten weitergereicht."

Der Zeitplan wurde eng

Es folgten weitere Wegpunkte in Albanien, Nord-Mazedonien und Griechenland. Der Zeitplan wurde etwas eng, denn in Georgien waren Gerhardts auf eine traditionelle Taufe eingeladen – ein wunderschönes, einzigartiges Erlebnis. "Wir haben auch ganz besondere Ecken von der Türkei gesehen, haben das wilde Kurdistan erlebt, in Georgien einen perfekten Herbst genossen und einen der einzigartigsten Nationalparks kennenlernen dürfen."

Auch die zehn Tage in Armenien haben das Paar nachhaltig beeindruckt. "Das ist eines unserer Herzensländer", erzählt Marion Gerhardt. Die Leute seien arm, man erkenne den "UDSSR-Style", alles wirke grau und verfallen. "Aber die Menschen, die dort leben …" fährt sie sehnsüchtig fort und schwelgt in Erinnerungen an tolle Begegnungen und Unterhaltungen, an klassische Musik, tolles Essen, eine "sensationelle", oft unberührte Landschaft. Die Perspektive für die Einheimischen sei schlecht. Gerade die Jungen würden verständlicher Weise auswandern.

Auch im Iran begegnete der jungen Familie eine herzerwärmende Gastfreundschaft. "Alle waren hilfsbereit, manche haben sogar Fotos gemacht und uns auf Instagram getaggt", berichtet Marion Gerhardt von neu entstandenen Kontakten. "Wir wurden unzählige Male eingeladen."

Gastfreundschaft trotz Verbot

Angenommen habe das Paar das aber nur wenige Male, denn eigentlich sei es im Iran verboten, Fremde zu beherbergen. Im Jahr 2019 kam dann aber der Punkt, an dem die Stimmung kippte: Das Benzin wurde rationiert und der Preis deutlich angehoben. Es kam zu teils gewalttätigen Protesten. "Die Innenstädte haben gebrannt", erzählt Gerhardt noch immer erschrocken. Warnungen von Freunden erreichten sie, dann kamen plötzlich keine Infos mehr durch, Berichte von Toten und Verschleppten machten die Runde. "Da wurde uns ganz schön anders."

Die Familie fuhr zurück an die Grenze, machte sich bereit zur Ausreise. Über ein Netzwerk von Freunden blieben sie informiert und entschieden schließlich, die Reise fortzusetzen, aber die Städte zu umfahren. Die "unfassbar schöne" Küste des Persischen Golfs entlang, gelangten sie in die Nähe von Bandar Abbas, wo sie sich zum ersten Mal seit Wochen entspannen konnten. Kurzzeitig sei die Familie sogar auf dem Radar des Militärs gewesen. "Es ist nicht viel passiert", ist Marion Gerhardt erleichtert, "aber man hat gemerkt: Man wusste immer, wo wir sind."

Erleichterung bei Ausreise aus Iran

Ein "Riesenstein" fiel Gerhardts daher vom Herzen, als sie in die Arabischen Emirate ausreisten. Dort fühlte sich die Familie allerdings nicht wohl, als sie sahen, wie mit Menschen eines gewissen Standes umgegangen werde. Die Reise nahm aber in der Nähe von Maskat auch ein abruptes Ende: Marion Gerhardt war erneut schwanger. Ihr Kreislauf spielte nicht mit und eine Ärztin riet schließlich zur Heimreise – gerade noch rechtzeitig im Januar 2020 vor dem Ausbruch der Pandemie. "Wir hatten unglaublich viel Glück, Freunde und Bekannte von uns saßen teils noch Monate fest. Ohne ihre Fahrzeuge mussten sie ausreisen und konnte diese erst spät mit hohen Kosten zurückholen."

Doch das Ziel ihrer Reise haben Marion und Ingmar Gerhardt erreicht. "Ich wollte meiner Tochter zeigen, wie toll die Welt ist. Überall gibt es gute, hilfsbereite Menschen. Schnell stellt sich ein Zuhause-Gefühl ein, man findet Freunde, die wie Familie werden und wird beinahe eingemeindet."

Vortrag am 15. März

Am Dienstag, 15. März, erzählt Marion Gerhardt ausführlich vom Erlebten bei einem VHS-Multimedia-Vortrag im Mehrzweckraum im Jettinger Rathaus. Los geht’s um 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer am VHS-Vortragstag keine Zeit hat, kann sich unter E-Mail hello@2on4.de wegen eines Alternativtermins melden.