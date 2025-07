Die Compamedia GmbH mit Sitz in Überlingen hat das Jettinger Unternehmen Gebr. Strohäker GmbH & Co. KG mit dem Top-100-Siegel ihres Innovationspreises ausgezeichnet. Zu den Gratulanten zählte der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der den Wettbewerb als Mentor begleitet.

In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckten die Jettinger Straßenbauer in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter in Deutschland) besonders in der Kategorie Innovationserfolg.

1961 begannen die Brüder Wilhelm, Paul, Fritz und Erich Strohäker mit der Vermietung von Walzen und Raupen. Schon wenige Jahre später entwickelte sich daraus ein anerkannter Straßenbaubetrieb. Heute führen Markus, Michael und Robin Strohäker das Unternehmen in dritter Generation. Mehr als 100 Mitarbeiter übernehmen Aufgaben von Erdaushub und Schachtbau bis hin zur finalen Asphaltierung.

Einblicke und Unterhaltung

Ende 2024 stellte das Unternehmen die große Halle mit Hof und Bürogebäude fertig. Am Samstag, 5. Juli, soll das mit einem Sommerfest für die Öffentlichkeit gefeiert werden. Um 11 Uhr sticht Bürgermeister Hans Michael Burkhardt das Fass an, anschließend sind gemütliches Beisammensein, musikalische Unterhaltung und Einblicke in das Gelände geboten.