Jettinger Schule: Personell gestärkt ins neue Vereinsjahr

Bei der Mitgliederversammlung des Jettinger Schulfördervereins wurden gleich sechs neue Vorstandsmitglieder gewählt. Für 2025 stehen eine Klausurtagung, der Spielenachmittag in den Faschingsferien sowie die Beteiligung am Familienfest der Gemeinde auf der Agenda.

Erneut konnten mit finanzieller, materieller und auch tatkräftiger Unterstützung des Jettinger Schulfördervereins zahlreiche Projekte an den beiden Jettinger Schulen – Decker-Hauff-Grundschule in Oberjettingen sowie Gemeinschaftsschule mit Grundschule Unterjettingen – umgesetzt werden.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung ging der erste Vorsitzende Lutz von Ascheraden auf die unterschiedlichen Aktionen ein: Es wurden Zuschüsse für Bücher, für Theateraufführungen, für die Fahrradprüfungen oder Autorenlesungen ausbezahlt.

Weiter wurden schulische Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür, Sporttage, Bundesjugendspiele, ein Fußballturnier oder gesundes Frühstück unterstützt. Drei Mal – beim Jettinger Weihnachtsmarkt 2023, beim Familienfest im Mai und bei der Einweihung des Jettinger Partnerschaftsplatzes im Juli - verkauften die Vereinsmitglieder Essen und Getränke für einen guten Zweck. Im Sommer sind die Eisbecher so gut gelaufen, dass für künftige Eisverkäufe eine eigene Gefriertruhe angeschafft wurde. Für den Weihnachtsmarktstand wurde neue Lichterdeko beschafft.

Nächste Aktionen

Beim Jettinger Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, stehen weißer Glühwein und selbst gemachte Schokofrüchte zum Verkauf. In den Faschingsferien findet der traditionelle Brettspiel-Nachmittag statt. Beim Familienfest im Mai 2025 ist der Verein ebenfalls wieder dabei.

Mitglieder und Finanzen

Aktuell zählt der Verein 158 Mitglieder – damit hat sich die Mitgliederzahl auf einem stabilen Niveau eingependelt. Die Vereinskasse ist mit fast 9000 Euro gut gefüllt. „Dieses Geld kommt den Jettinger Schulkindern in den nächsten Jahren zugute“, so von Ascheraden.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse:

Vorsitzender: Lutz von Ascheraden (für 1 weiteres Jahr gewählt)

Schriftführerin: Ina Wacker (gewählt für 2 Jahre)

Beisitzerinnen (wie bisher): Bianca Hirsch und Nicole Kollat (beide gewählt für 2 Jahre). Neu: Marcela Reyes Torres, Denise Sink-Götz und Barbara Martin (gewählt für zwei Jahre). Kraft Amtes ebenfalls neu im Vereinsvorstand dabei ist Christoph Reichert, Elternbeiratsvorsitzender der Decker-Hauff-Grundschule.

Vorstand Öffentlichkeitsarbeit: Marina Reichert (gewählt für 2 Jahre, neu im Vorstand)

Kassenprüferin: Judith Deaconu (gewählt für 2 Jahre)

Verabschiedungen

Birgit Burkhardt (bisher Öffentlichkeitsarbeit) und Marion Haag (bisher Kassenprüferin) wurden aus dem Vorstand verabschiedet.

Dank des Bürgermeisters

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt dankte dem engagierten Vereinsvorstand für die gute Zusammenarbeit und informierte über in Jettingen anstehende Veränderungen im Schulbereich: die Aufstockung beim Gebäude der Gemeinschaftsschule; der Umzug der Schulbetreuung Oberjettingen ins Alte Rathaus; die neue Sekretariatskraft an der Grundschule Unterjettingen; das zusätzliche Schwimmangebot in Gechingen sowie Fahrten der Schulen in die Jettinger Partnergemeinden Vernio und Marchin.