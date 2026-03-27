Jettinger Schüsse vor Gericht: Zwei Kugeln treffen das Opfer - vier Männer angeklagt

Im Mai vergangenen Jahres fallen Schüsse am Jettinger Rathaus. Nun müssen sich vier Angeklagte vor dem Landgericht Stuttgart für den Streit verantworten.
Kaum eine Viertelstunde hat der Auftakt eines Prozesses gegen vier Männer im Alter von 29 bis 39 Jahren gedauert, die sich vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags verantworten müssen. Nach der Anklageverlesung wurde der Prozess bereits wieder unterbrochen, keiner der vier wollte sich am ersten Tag zu seiner Person oder den Tatvorwürfen äußern. Fortgesetzt wird der Prozess am 2. April, bis zur Urteilsverkündung am 22. Mai sind weitere acht Verhandlungstage angesetzt.