Jettinger Sanierungsgebiet: Auch private Eigentümer in Ortsdurchfahrt können Anträge stellen

Jettingen profitiert stärker von der Städtebauförderung des Landes. Weitere 400 000 Euro fließen zu schon gewährten 5,25 Millionen Euro in das Gebiet „Ortsdurchfahrt Oberjettingen“.

Wie einige andere Kommunen im Kreis Böblingen erfährt Jettingen eine Erhöhung der Finanzmittel für laufende Programme. Zu den bisher schon 5,25 Millionen Euro, die für das Sanierungsgebiet „Ortsdurchfahrt Oberjettingen“ bewilligt wurden, fließen mit der aktuellen Programmentscheidung von Anfang Februar weitere 400 000 Euro in Gäugemeinde, die nach den Worten von Bürgermeister Michael Burkhardt überdurchschnittlich profitiert.

Rund vier Millionen Euro sind verbaut Ein großer Teil diese Gesamtsumme von 5,65 Millionen Euro wurde dabei schon investiert. Rund vier Millionen Euro flossen so in Maßnahmen wie die Rathaussanierung, die Gestaltung der Außenanlagen beim Gemeindezentrum und der Gemeinschaftsschule. Weitere Maßnahmen sind Kindergartenrenovierungen, die Sanierung der Turnhalle Oberjettingen, die Aufwertung des Marktplatzes sowie auch die Erneuerung von Straßen.

Laufende Maßnahmen

Zu den laufenden Maßnahmen, in die derzeit Mittel des Landessanierungsprogramms in der Ortsdurchfahrt Oberjettingen fließen, gehören Straßen (Wittumstralle/Seitenweg), der Erwerb des Gebäudes Marktplatz 8 oder die geplante Verbesserung der Verkehrssituation am Verkehrsknoten Marktplatz.

Auf der Liste sind auch die Modernisierung von bezahlbarem Wohnraum, erhaltungsnotwendige Fassadensanierungsarbeiten am ältesten Bauernhaus in Jettingen sowie die Kulturscheuer in der Brunnenstraße. Und die von der Gemeinde erworbene ehemalige Apostolische Kirche wird bekanntermaßen nach den Sanierungsarbeiten zum neuen Sitz der Volkshochschule werden.

Wohnraum ist gefragt

Auch private Eigentümer im Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Oberjettingen können von dem Fördermitteln profitieren. So können weiterhin Anträge für die Modernisierung oder Schaffung von Wohnraum gestellt werden. Das kann beispielsweise der Umbau von bisher landwirtschaftlich genutzten Scheunen sein.

Wohnraum spielt im Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Oberjettingen eine Rolle. So sei es gelungen, beachtliche 80 neue Wohneinheiten in der Ortsmitte zu realisieren und dadurch über 3,7 Hektar Nettobauland im Außenbereich zu sparen und den Ortskern zu beleben. 25 Wohnungen seien umfassend saniert worden.