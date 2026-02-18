Jettinger Sanierungsgebiet: Auch private Eigentümer in Ortsdurchfahrt können Anträge stellen

Jettingen profitiert stärker von der Städtebauförderung des Landes. Weitere 400 000 Euro fließen zu schon gewährten 5,25 Millionen Euro in das Gebiet „Ortsdurchfahrt Oberjettingen“.
Wie einige andere Kommunen im Kreis Böblingen erfährt Jettingen eine Erhöhung der Finanzmittel für laufende Programme. Zu den bisher schon 5,25 Millionen Euro, die für das Sanierungsgebiet „Ortsdurchfahrt Oberjettingen“ bewilligt wurden, fließen mit der aktuellen Programmentscheidung von Anfang Februar weitere 400 000 Euro in Gäugemeinde, die nach den Worten von Bürgermeister Michael Burkhardt überdurchschnittlich profitiert.