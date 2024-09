Jettinger Kunstmarkt: Angebot lässt Herzen höher schlagen

1 Neuer Standort des Marktes ist der Partnerschaftsplatz. vor dem Rathaus. Foto: Gemeinde Jettingen/Birgit Haag

Erstmals fand der Jettinger Kunsthandwerkermarkt auf dem Partnerschaftsplatz vor dem Rathaus statt. Die Gemeinde Jettingen hatte den Markt organisiert, der viel Gelegenheit zum Stöbern, Schauen und Kaufen bot.









So manches echte Schmuckstück wechselte im Laufe des Tages den Besitzer. 25 Händler boten Mode, Schmuck und schöne Dinge für zu Hause an. So gab es etwa bei Katja Radschiner Dekoartikel und Geschenke aus Holz, Papier und Gießmasse. Zudem bot sie Töpferware an sowie Genähtes und Gestricktes, das die Herzen der Betrachter höher schlagen ließen.