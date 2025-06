Am vergangenen Freitag lud Burkhardt zahlreiche Gäste zur Feier seines runden Geburtstages in das Jettinger Rathaus ein. Rund 100 Gäste kamen, darunter Bürgermeisterkollegen, Gemeinderäte, Vertreter von Schule, Vereinen, Kirche, Feuerwehr, Polizei und sonstige Wegbegleiter.

Großer Einsatz für Jettingen

Seitens des Landkreises gratulierte der Erste Landesbeamte Martin Wuttke. Und gab einen Einblick in Burkhardts berufliches Wirken – nun schon in der dritten Amtszeit als Rathauschef in Jettingen. In diesen Posten hatten ihn die Einwohner zuletzt mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Wuttke betonte das große Engagement Burkhardts für Jettingen. Der Jubilar habe auch ein besonderes Geschick, wenn es darum gehe, Fördermittel für Jettingen zu sichern. Burkhardts Bürgermeisterkollege Bernd Dürr aus Bondorf zeichnete den Jubilar als offenen und ehrlichen Menschen, der auch durch Durchsetzungsvermögen und Empathie besteche.

Authentischer Mensch

Auch Hauptamtsleiter Jochen Hasenburger bezeichnete den Rathaus-Chef als authentischen Menschen. Er zeige nie verschiedene Gesichter, sei stets echt. „Das Lob war übertrieben“, sagte Burkhardt, räumte aber ein, dass er es genossen habe. Der Genuss für die Gäste waren dann allerlei Häppchen und Darbietungen des Musikvereins.