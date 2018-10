Jettingen Waldkindergarten ist weiter sehr gefragt

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt bezeichnete den Waldkindergarten augenzwinkernd als "wertvollsten Verein" in Jettingen. Denn er koste die Gemeinde das meiste Geld, so der Rathauschef mit Blick auf den Zuschuss von rund 100 000 Euro im Jahr. Allerdings sei man über die Vielfalt an Kindergärten in der Gemeinde froh. "Der Waldkindergarten hat sich gut etabliert und trägt zur pädagogischen Vielfalt bei", unterstrich Hans Michael Burkhardt. Doch auch der Flohmarkt des Waldkindergartens sei ein "super Angebot".