Jettingen wächst 8000er-Marke ist in Sicht

Ende 2020 lag die Einwohnerzahl bei 7978 Personen, das sind sieben mehr als noch Ende 2019. 4044 Einwohner sind weiblich, 3934 männlich, 6905 besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. 3186 Einwohner sind evangelisch, 1293 katholisch, während 3499 eine andere oder keine Konfession besitzen. Bei der evangelischen Kirche wurden 39 Kirchenaustritte verzeichnet, bei der katholischen Kirche 18. Hasenburger erklärte: "Wir haben in vielen Bereichen Höchststände gegenüber dem zehnjährigen Mittel." So sei bei den Neugeborenen mit 90 ein Höchststand erreicht, ebenso bei den Kindergartenkindern mit 347. Die Zahl der Krippenkinder unter drei Jahren "pendle sich ein", sie lag bei 59. Einen Höchststand an Baugesuchen für Neubauten gab es in Oberjettingen mit 19, in Unterjettingen waren es sieben.