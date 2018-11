Jettingen Viel Bewegung beim Thema Breitband

In der Region Stuttgart und damit auch im Kreis Böblingen soll der Breitbandausbau in den nächsten Jahren deutlich vorangetrieben werden. Ein notwendiger Schritt dorthin ist die Gründung eines kreisweiten Zweckverbandes. Der Jettinger Gemeinderat fasste am Dienstag einen einstimmigen Grundsatzbeschluss dafür.