Jettingen Träume unter dem Sternenzelt

In einer Bearbeitung für kleine Streicher von Chorleiterin Antje Ruf stand auch der "Kanon" von Henry Purcell auf dem Programm. Die Titel der einzelnen Musikstücke wurden an die Kirchenwand projiziert und wechselten sich mit weihnachtlichen Gedichten ab.

Bei mehreren Stücken, so auch bei "Catch a falling Star" von Johhn Donne wurden die jungen Gesangstalente von Margit Arndt-Leibinger am Klavier begleitet. Dirigentin Ruf leitete die Kinderchöre mit klaren Gesten und sang jedes Stück betont mit.

Seit September, also nach Ende der Sommerferien, liefen die Vorbereitungen. "Einige", so Ruf, "spielen erst seit rund einem Jahr ein Streichinstrument". Die Kinder, egal ob mit Musikinstrument oder mit Stimme, waren mit Begeisterung dabei und verzauberten mit schöner Musik, die eine ganz besonders ergreifende Adventsstimmung aufkommen ließ. Von Franz Joseph Haydn stand "Cantilena pro Adventu" und von Peter Schindler "Die Heiligen drei Könige" auf dem Programm. Während 34 junge Sängerinnen und ein Sänger "Folge dem Weihnachtsstern" erklingen ließen, war an der Wand das Wilhelm-Busch-Gedicht "Der Stern" zu lesen.

Es folgte das französische Weihnachtslied "Patapan Fantasia" von Bernard de la Monnoye und die "Pastorale" unterlegt mit einem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Der komplette Chor sang "Wünsche schicken wir wie Sterne".

Für Pfarrer Michael Lang sind die vielen Kinder in Jettingen ein Segen, da Gott selbst Kind geworden sei. Mit einem Gebet dankte er den Chören Ki-Colino, Ki-Co und T-Co sowie dem Geigenensemble, dem Orchester der Gemeinschaftsschule Jettingen und dem Geigenorchester der Lembergschule Nagold sowie Cello-Lehrer Wolfgang Reichert. Der Applaus wollte nicht mehr enden. Die Chöre sangen als Zugabe "We wish u a merry Christmas".