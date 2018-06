Jettingen Team- und Sportsgeist stehen an erster Stelle

Wie bei den echten olympischen Spielen durften sich die rund 120 Grundschüler in der dieser Woche – ihrer Projektwoche – fühlen. An erster Stelle stand dabei der olympische Gedanke, der Team- und Sportsgeist. Fünf Tage lang setzten sich die Jungen und Mädchen damit auseinander, hatten Spaß und lernten dabei etwas. Alles unter dem Motto "Olympia ruft – mach mit!".

An erster Stelle stand eine Einführung zum Thema Olympia und allem, was dazu gehört. So richtiges Olympia-Gefühle kamen bei der Eröffnungsveranstaltung auf, bei der fünf Gruppen olympische Ringe auf den Boden legten und eine weitere im typischen Fackelzug anmarschierte. Der olympische Eid wurde aufgesagt, die Schulleitung sprach einige Worte zum Thema Fairness, die passende Musik spielte. Es war tatsächlich fast wie bei der bekannten Sportveranstaltung.

Dem fulminanten Auftakt folgte eine Woche voller spannender Workshops rund ums Thema. Die Kinder durften olympische Shirts bedrucken und Medaillen basteln. Auch mit Sportlernahrung, der richtigen Entspannung nach körperlicher Ertüchtigung und den Paralympics befassten sie sich.