Jettingen Tatverdächtige für Brände sind in Haft

Jettingen. Die Serie von Bränden, die über Monate hinweg Jettingen heimsuchte, könnte möglicherweise geklärt sein. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde am Samstagmorgen noch in Tatortnähe durch eine Polizeistreife festgenommen. Den 19 Jahre alten Komplizen des 21-Jährigen ergriffen Polizeibeamte daraufhin zuhause, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstagabend mitteilten.

Aufgrund verschiedener Hinweise waren die Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg den beiden bereits auf der Spur. Ihnen wird Brandstiftung in mehreren Fällen und in unterschiedlicher Tatbeteiligung vorgeworfen.

Sie zeigten sich geständig und wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug und wies sie in eine Justizvollzugsanstalt ein. Dem Duo wird zur Last gelegt, in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr Strohballen in Brand gesetzt zu haben, die unter dem Vordach einer Reithalle gelagert waren. Kriminalbeamte auf Streife entdeckten das Feuer. Es hatte bereits auf die Halle übergegriffen. Durch das beherzte Eingreifen des Eigentümers und die sofort verständigte Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich die Flammen über das Gebäudedach ausbreiteten.