Jettingen Staat fördert Schulsanierungen

Auch die jüngst im Gemeinderat vorgestellten Brandschutzmaßnahmen samt Erneuerung der Überdachung im Pausenhof und der Umbau der ehemaligen Lehrerwohnung in Betreuungsräume in der Grundschule Unterjettingen, werden mit 165 000 Euro und damit In Höhe des Regelzuschusses von 33 Prozent der geschätzten Baukosten von 500 000 Euro unterstützt.

"Es hat sich gelohnt, dass wir nach Bekanntgabe der neuen Zuschussmöglichkeiten sofort die Möglichkeit genutzt haben und gemeinsam mit dem Architektenbüro Edelmann-Schrottwieser die Zuschussanträge auf den Weg gebracht wurden", so Burkhardt. Sein Dank gelte auch den Architekten, die die notwendigen Unterlagen und Kostenschätzungen so schnell erstellt haben, dass die kurzfristige Nutzung der Förderprogramme möglich war.